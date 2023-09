Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger besucht Multivac in Wolfertschwenden

Vertreter hiesiger Unternehmen konfrontieren Hubert Aiwanger mit Kritik zur Überbürokratisierung und Digitalisierung. Was dieser dazu sagt.

26.09.2023 | Stand: 19:39 Uhr

Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (FW) besuchte am Dienstag die Firma Multivac in Wolfertschwenden. Dort kam er neben dem hiesigen geschäftsführenden Direktor Christian Trautmann auch mit Karin Berger-Haggenmüller (Geschäftsführerin der Berger Holding GmbH & Co KG) und Thomas Pester (Pester pac automation GmbH) sowie Vertretern der Gemeinde zusammen.

Kritik aus Wolfertschwenden: Probleme bei der Digitalisierung

Die Firmenvertreter informierten den Minister über ihre Produkte, ihre Firmenstruktur und konfrontierten Aiwanger mit ihren Problemen bei der Überbürokratisierung und der Digitalisierung. Aiwanger stimmte den Firmenvertretern unter anderem bei der Forderung nach einer Streichung der Erbschaftssteuer zu.