Bei diesen Projekten greift der Memminger Gestaltungsbeirat ein

Das Gremium spricht sich gegen den Abriss einer Stadtvilla aus. Vorhaben in Hart und Amendingen ernten Kritik wegen ihrer Dimension. Was auf Zustimmung stößt.

13.10.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Schlechte Chancen hat eine private Bauherrin, die ihr Grundstück in der Zeppelinstraße neu bebauen will. Aktuell steht darauf eine alte Stadtvilla, die sie abreißen und durch ein wesentlich größeres Gebäude ersetzen will. Für dieses Vorhaben gab es jetzt vom Gestaltungsbeirat der Stadt Memmingen die Empfehlung, es nicht zuzulassen. Ebenfalls Bedenken äußerte das unabhängige Expertengremium, das nur eine Beratungsfunktion hat, bei Bauvorhaben in Hart und Amendingen. Ein Büroneubau in der Augsburger Straße fand dagegen Zustimmung.

In der Stadtvilla, die in Familienbesitz ist, stehe eine umfangreiche Sanierung an, die schwierig zu realisieren und unwirtschaftlich sei, berichtete die Bauherrin vor dem Gestaltungsbeirat. Deshalb wolle sie das vermietete Haus abreißen lassen und durch eine kleine, zwei- bis dreistöckige Wohnanlage ersetzen. Ein Modell zeigte, dass damit das lange, schmale Grundstück künftig fast komplett bebaut wäre. Sehr deutlich dagegen ausgesprochen hat sich der Gestaltungsbeirat, weil der Charakter des Quartiers, in dem mehrere solcher Stadtvillen mit großen Gärten und altem Baumbestand stehen, damit verändert werde. Auch den Einwand der Bauherrin, in unmittelbarer Nähe am Königsgraben oder in der Schererstraße gebe es bereits solche Wohnanlagen, wollten die Beiräte nicht gelten lassen. Im Gegenteil, die Stadt müsse handeln und dieses „Quartier von außerordentlicher städtebaulicher Qualität schützen“, empfahlen sie. Der Bauherrin legten sie nahe, den Altbau möglichst stehen zu lassen und nur durch einen kleineren Neubau zu ergänzen.

Zu dichte Bebauung und zu wenig Rücksicht auf das angrenzende Einfamilienhaus-Wohngebiet war auch der Grund, warum eine geplante Reihenhausbebauung auf einem etwa 7000 Quadratmeter großen Grundstück in Hanglage am Alten Postweg in Hart abgelehnt wurde. Entstehen sollten drei Reihenhauszeilen mit Gauben und Satteldächern, eine Tiefgarage, Besucherparkplätze, ein Spielplatz und ein Nebengebäude zur Versorgung der Häuser. Dafür wollte der von einem Investor beauftragte Planer auch einen Teil des Hanggrundstücks abgraben, an dessen oberen Ende ein kleiner Mischwald steht. Der Gestaltungsbeirat fragte: Gibt das der aktuelle Bebauungsplan überhaupt her? Eine gewisse Wohnverdichtung sei zwar auch in solchen Außenbereichen der Stadt zu begrüßen, „aber dieses gewaltige Bauwerk geht zu weit“. Außerdem würden die Bäume, deren Wurzeln bis in das Grundstück reichen, durch die Abgrabung absterben, was unbedingt zu verhindern sei. Eine Tiefgarage halten die Bauexperten an dieser Stelle für unwirtschaftlich. Sie wünschen sich im nächsten Entwurf eine bessere Verzahnung mit der Natur und dem Quartier, dann durchaus „als Option für das ganze Gebiet“.

Ein Mehrfamilienhaus mit 17 Wohneinheiten soll in der Oberen Straße in Amendingen gebaut werden, mit einem Terrassengeschoß, einem begrünten Flachdach, Tiefgarage und Spielplatz. Auf dem Grundstück gibt es noch Bestandsgebäude. Auch da empfahl der Gestaltungsbeirat, das L-förmig geplante Gebäude so nicht zu realisieren, weil es an dieser Stelle zu „städtisch“ anmute und nicht zur vorhandenen Struktur passe an einem Ort, an dem Satteldächer dominieren. Gründächer hätten ihren Sinn, aber das Gremium sähe es lieber, wenn das Grundstück weniger versiegelt und eine Zisterne zum Auffangen des Regenwassers gebaut würde. Gleich mehrere Vorschläge bekam der Planer mit auf den Weg, der sich dafür durchaus offen zeigte: Ein Wohnflügel könnte in einem Bestandsgebäude entstehen, das Grundstück sollte eher U-förmig mit einfachen, zweigeschossigen Baukörpern mit Satteldach überplant werden, mit denen dann genauso viel Raum und ein attraktiver Außenbereich entstehen könnte. Außerdem sei die Zufahrt zur Tiefgarge neben dem Spielplatz ungünstig.