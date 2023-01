Beim ECDC Memmingen rocken die jungen Wilden die Bude

Der Eishockey-Oberligist aus Memmingen schlägt seinen Dauerrivalen EV Lindau mit 6:1. Großen Anteil daran hat die vierte Reihe mit drei Förderlizenzspielern.

03.01.2023 | Stand: 14:20 Uhr

Erfolgreich ist der ECDC Memmingen ins neue Jahr gestartet: In der Eishockey-Oberliga schlugen die Indians vor 1757 Zuschauern den EV Lindau mit 6:1 und sind jetzt mit fünf Punkten Rückstand auf Rang sieben Neunter. Schlag auf Schlag geht es weiter: Bereits am Mittwoch steht für den ECDC das nächste Heimspiel an. Ab 19.30 Uhr geht’s am Hühnerberg gegen den Tabellenzehnten, die „Black Hawks“ aus Passau. Die unterlagen am Montag zuhause den „Alligators“ aus Höchstadt mit 2:5.

Memmingens Trainer Huhn kann mit vier Reihen spielen

Nachdem die Indians das alte Jahr mit einer 3:5-Niederlage beim EV Füssen beendet hatten, machten sie’s zum Jahresauftakt gegen den EV Lindau besser. Das lag nicht zuletzt auch daran, dass ECDC-Trainer Daniel Huhn bis auf Pascal Dopatka (Gehirnerschütterung) alle Mann an Bord hatte und mit vier Angriffsreihen agieren konnte. Das lag auch daran, dass Goalie Leon Meder erneut sehr stark spielte und wiederum zum „Spieler des Abends“ auf Memminger Seite gewählt wurde.

Der deutliche Erfolg der Indians gegen ihren Dauerrivalen vom Bodensee kam auch zustande, „weil uns die Ravensburg-Boys viel Energie gegeben haben“, wie es Coach Huhn nach der Partie ausdrückte. Ja, die rotzfreche vierte Reihe mit den Förderlizenzspielern Luigi Calce, Robin Drothen und Marvin Feigl „hat uns sehr gutgetan“, sagte Huhn bei der Pressekonferenz.

Der Memminger Trainer lobte aber nicht nur die jungen Wilden, die die Bude gerockt hatten. Er zeigte sich „insgesamt sehr zufrieden. Im ersten Drittel haben wir Scheiben zum Tor gebracht und auch reingemacht“, so Huhn. Dominik Meisinger hämmerte in der zehnten Minute die Scheibe in die Maschen. Kurz vor der Pause erhöhten Marvin Feigl und Matej Pekr auf ein komfortables 3:0.

Im zweiten Drittel verlief die Begegnung zunehmend ausgeglichener. Die „Islanders“ aus Lindau schossen das einzige Tor in diesem Drittel durch Arturs Sevcenko und verkürzten dadurch auf 1:3.

Was aufs Memminger Tor kommt, ist sichere Beute von Leon Meder

Im letzten Drittel des sehr hart umkämpften, aber fairen Spiels gaben die Gäste vom Bodensee beim Stand von 3:1 für den ECDC nochmals alles. Doch die Indians überstanden eine minutenlange Druckphase der Islanders. „Wir haben da sehr viele Schüsse geblockt, allen voran Milan Pfalzer“, betonte Trainer Huhn. Und was aufs Tor kam, war sichere Beute von Leon Meder. Für die Entscheidung sorgte dann das 4:1 für den ECDC, das Donát Péter nach einem Konter und feiner Vorarbeit von „Jaro“ Hafenrichter erzielte. Kurz vor dem Ende schraubten Robin Drothen und Sergei Topol in Überzahl das Ergebnis auf 6:1.

Am Mittwoch geht es mit dem Heimspiel gegen Passau weiter. Die gefährlichsten Akteure der „Black Hawks“ sind die Kontingentspieler Jakub Cizek und Carter Popoff, gefolgt von Brett Schäfer, der in der vergangenen Saison noch in Rosenheim auflief.

Der Heimspiel-Marathon der Indians endet am Sonntag gegen Klostersee

In der Abwehr soll Zach Dybowski den Laden zusammenhalten. Mittlerweile läuft auch der Ex-Memminger Benedikt Jiranek für die Hintermannschaft der Passauer auf. Die beiden bisherigen Duelle beider Teams in dieser Saison gingen an die Indians. In Memmingen gewannen die Rot-Weißen mit 6:2, in Passau folgte ein 6:3-Sieg.

Der Heimspiel-Marathon in dieser Woche endet am Sonntag mit der Partie gegen Schlusslicht EHC Klostersee. Eröffnungsbully gegen das Team aus Grafing ist um 18 Uhr.

Karten für beide Partien in dieser Woche sind bereits im Online-Vorverkauf erhältlich. Auch an den Abendkassen sind laut ECDC ausreichend Tickets verfügbar. Beide Spiele werden von SpradeTV live übertragen.

Das Spiel des ECDC gegen Lindau in der Zusammenfassung