Beim Ottobeurer Halbmarathon: Lauf gegen Wind und Matsch

310 Teilnehmer melden sich zur elften Auflage des Ottobeurer Halbmarathons an. 296 von ihnen erreichen dann auch das Ziel. Wer die Sieger sind.

13.03.2023 | Stand: 14:29 Uhr

Während Zuschauer lieber im warmen Zuhause blieben, versammelten sich die wetterfesten Teilnehmerinnen und Teilnehmer unter grauem Himmel im Ottobeurer Stadion zur elften Auflage des Ottobeurer Halbmarathons. Von 310 gemeldeten Läufern (Vorjahr: 407) überquerten am Ende 296 (Vorjahr: 345) die Ziellinie.

Die Teilnehmenden konnten zwischen mehreren Distanzen wählen. Neben der Halbmarathon-Strecke über 21,1 Kilometer wurden auch ein Sechs- und ein Zehn-Kilometer-Lauf angeboten; Kinder konnten sich auf einer 970 Meter langen Runde messen.

Der Halbmarathon-Sieger dankt den Helfern vom TSV Ottobeuren

Andreas Dietrich vom TSV Bad Wörishofen siegte beim Halbmarathon der Herren in 1:14,07 Stunden. Er berichtete, trotz der schwierigen Bedingungen sei es ihm während des Rennens gut ergangen, und dankte allen Helfern für die gute Betreuung auf der Strecke. Beim ersten Wendepunkt konnte er eine Lücke zum Zweitplatzierten „aufreißen“ und diese konstant bis zum Ende halten. Kurz nach ihm erreichte Niklas Breimaier vom RSC Kempten die Ziellinie (1:14:28). Die beiden hatten sich einen großen Vorsprung auf den Drittplatzierten Simon Malsch aus Blaichach (1:23:47) aufgebaut.

Bei den Frauen gewinnt in Ottobeuren Anja Knob vom TSV Alling

Das Rennen der Frauen entschied zum zweiten Mal Anja Knob vom TSV Alling (1:26:17) zu ihren Gunsten. Vor sieben Jahren hatte sie schon einmal gewonnen. Ihr persönliches Ziel, den Streckenrekord von 2011 zu brechen, verpasste sie um 40 Sekunden, allerdings kam sie mit großem Abstand auf Vorjahressiegerin Susanne Pflügl (1:32:49) und die Drittplatzierte Nina Veit (1:37:01) ins Ziel. Über die zehn Kilometer der Frauen war Katrin Geiger vom SV Steinheim mit 39:55 Minuten die Schnellste. Bei den Herren gewann Markus Kaiser (35:15) vor Thomas Nuber, dem Sieger des vergangenen Jahres. Laut Kaiser haben der starke Wind und der Matsch auf der Strecke das Rennen zu keinem leichten gemacht, aber da heiße es „einfach Augen zu und durch“. Beim Sechs-Kilometer-Lauf der Männer triumphierte Luis Pfister vom TSV Ottobeuren in 20:06 Minuten, Katharina Körner vom SSV Wildpoldsried machte bei den Frauen das Rennen.

Der Halbmarathon wird von der Leichtathletik-Abteilung des TSV Ottobeuren organisiert

Organisiert wurde der Halbmarathon wieder von der Leichtathletik-Abteilung des TSV Ottobeuren. Veranstalter Stefan Frey zeigte sich zufrieden mit Wetter und Bedingungen auf der Strecke und dankte allen Helfern und Sponsoren. In diesem Jahr war das Sportereignis eine von elf Veranstaltungen der LEW-Lauf-Tour. Besonderer Beliebtheit erfreute sich der Foto-Automat der Lechwerke (LEW), an dem die Sportler, Helfer und Familien an diesen Tag Erinnerungsfotos schießen konnten.

