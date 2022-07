Beim Wasser läuft in Hawangen wieder alles rund

Gemeinde weiht sanierte Trinkwasserquelle bei Stephansried ein. Was das für die Bürger bedeutet und warum das Landratsamt Druck gemacht hatte.

18.07.2022 | Stand: 14:52 Uhr

Von außen ist nur eine Wand aus steingefüllten Stahlgitterkästen zu sehen, durch die eine Tür in einen nach unten führenden, kreisrunden, himmelblauen Schacht führt: Unten, im ebenfalls kreisrunden Querbau, ragen taubenblaue Rohre aus der Wand, aus denen unentwegt frisches Quellwasser plätschert: Die Sanierung der Trinkwasserquelle Stephansried ist abgeschlossen. Bei einem Festakt wurde sie von Pater Winfried gesegnet. Bürgerinnen und Bürger konnten sich ein Bild von der Anlage machen. Rund 2,63 Millionen Euro hat die Gemeinde Hawangen in das Projekt investiert. Zuschüsse gab es hierfür jedoch nicht. Der Wasserpreis soll nicht erhöht werden, weil die Netto-Investitionskosten über Verbesserungsbeiträge von den Grundstücksbesitzern eingefordert werden.

Letzte Verbesserung der Quelle in Hawangen fand vor über 60 Jahren statt

Die Musikkapelle Hawangen stand bei der Einweihung über der bereits grün bewachsenen Brunnenstube und gab der Feier einen würdigen Rahmen. „Gott sei Dank kommt reichlich Wasser“, freute sich Bürgermeister Ulrich Ommer. Gemeinsam habe man es von Dezember 2020 bis zum vergangenen März geschafft, das Quellgebiet der Gemeinde Hawangen grundlegend zu sanieren. 1961, also vor 61 Jahren, erfolgte hier nämlich letztmals eine Verbesserung.

Seit dem Jahr 2003 gab es laut dem Gemeindeoberhaupt „deutliche Hinweise des Landratsamtes“, dass wieder saniert werden soll. 2007 wurde per Bescheid angemahnt, dass dies bis Ende 2014 geschehen müsse. 2018 wurde auf Initiative des Zweiten Bürgermeisters, Xaver Keller, eine Zufahrt gebaut, die es nun erlaubt, auch mit schwerem Gerät zur tief liegenden Quellfassung zu fahren.

Bürgermeister von Hawangen: Schüttung der Quelle in Stephansried weitaus höher als prognostiziert

2020 erwarb die Gemeinde am Quellgebiet ein etwa ein Hektar großes Waldgrundstück: „Ohne Grunderwerb wäre es sehr schwierig gewesen, die Quelle zu sanieren“, betonte Ommer. In diesem Fall wären auf die Gemeinde wesentlich höhere Kosten zugekommen. Auch wäre dann eine schlechtere Wasserausbeute zu erwarten gewesen. Ommer freut sich: „Die Maßnahme war Gott sei Dank ein voller Erfolg; die Schüttung ist weitaus höher als prognostiziert wurde.“ Im Winter liefern die neu gefassten Quellen pro Sekunde 17 Liter Wasser. Derzeit seien es etwa zehn Liter, wobei der durchschnittliche Wasserverbrauch Hawangens bei etwa 5,5 Liter liegt. Den Überschuss wird die Gemeinde nun zum Teil auch verkaufen können; über einen Notverbund eingespeist in das Netz der Woringer Gruppe. Dies komme dann auch dem Benninger Ried zugute, weil dann Woringen weniger Wasser aus dem Grundwasser entnehmen muss.

Wasser auch in Hawangen künftig ein knappes Gut

„Wasser, das über Jahrzehnte so im Überfluss da war, wird auch hier in Zukunft ein knapperes Gut werden“, erklärte Ommer. Mit der neuen Quellfassung sei zumindest die Eigenversorgung von Hawangen auf Jahrzehnte gesichert.

Sein besonderer Dank galt den vielen Grundstückseigentümern, welche gegen eine Entschädigung Nutzungs-Einschränkungen im Wasserschutzgebiet in Kauf genommen hätten.

