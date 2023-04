Jung und spritzig: So mitreißend war das Konzert der Musikkapelle Benningen

Die Musikkapelle Benningen begeistert 370 Menschen in der fast voll besetzten Festhalle. Nach minutenlangem Beifall gab es als Zugabe einen Konzertmarsch.

08.04.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Jung und spritzig, wie die mit unbezähmbarem Temperament aufbrechende und in den schönsten Farben sprießende Natur, so präsentierte der 33-jährige Dirigent Thomas Kustermann in der mit 370 begeisterten Besuchern fast voll besetzten Festhalle das sehr edle Frühjahrskonzert der Musikkapelle Benningen (Landkreis Unterallgäu). 64 Musikanten präsentierten sich auf der abgestuft-erweiterten Bühne, weil allein das beeindruckend-imposante Schlagwerk die eigentliche Bühne ganz für sich allein vereinnahmte. Moderatorin Anke Wechsel führte – bei freiem Eintritt – mit Charme durchs zweistündige Programm.

Konzert der Musikkapelle Benningen: Jung und spritzig

Wie der Titel „Vita pro Musica“ so treffend verriet, zeigte der harmonische Klangkörper gleich zur Eröffnung in eindrucksvoller Weise, dass ganz Benningen „ein Leben für die Musik“ lebt: Mit den beiden erst 14-Jährigen – Dominik Reichert und Tim Schütz – die erstmals beim Konzert mit dabei waren, vereinte der junge und spritzige Klangkörper vom Schüler bis zum Bürgermeister fast alles, was in Benningen Rang und Namen hat: Mit „Flight“ zeigten die Musiker die überaus große Klangfülle der zur Verfügung stehenden Instrumente, die von der kleinen aufmüpfigen Piccolo-Flöte über die erhabene Oboe und das beeindruckende Fagott bis zum grandios klingenden Vibraphon reichte.

Besonders deutlich zum Ausdruck kamen diese edlen Instrumente bei „The magic Mountain“, womit der weltbekannte Komponist, Otto M. Schwarz, sehr eindrucksvoll eine wechselvolle Eisenbahnfahrt rund um den Zauberberg bis in das sagenumwobene Wien beschrieb. Dirigent Kustermann ließ anschließend in einem beeindruckenden Zwiegespräch von Tuba, Posaune und Flöte das „Wiener Praterleben“ aufflammen.

Eindrucksvolles Solo von Miriam Widmann

Wie so oft in dem Konzert kamen bei „Abba Cadabra“ nicht nur das hohe und das ergreifend tiefe Blech, sondern auch die Vielzahl an Pauken und Trommeln wirkungsvoll zum Einsatz. Miriam Widmann zeigte mit ihrem eindrucksvollen Solo bei „Isn´t she Lovely?“ wie wunderschön-ergreifend Musik interpretiert werden kann.

Bei „Toto in Concert“ ließ es der „phantastische Schlagzeuger Raphael Kuhn“, wie vom Vorsitzenden Dieter Reichert so trefflich beschrieben, in einem rasanten Ritt seine zahlreichen Schlaginstrumente – zum wiederholen Male an diesem höchst-eindrucksvollen Abend – phänomenal-melodisch krachen. Nach minutenlangem Beifall gab es den mitreißenden Konzertmarsch „Mein Regiment“ (von Hermann Ludwig Blankenburg) und „The Book of Love“, bei dem der agile Dirigent sämtliche Register zu einer graziös-harmonischen Einheit formte.