Willkommen in  der Zeitgeisterbahn

Das Berliner Duo Pigor & Eichhorn tritt zum Finale der 12. Memminger Kabarett-Tage auf. Im Interview verrät Thomas Pigor, was auf der Bühne zu erwarten ist.

21.03.2023 | Stand: 15:01 Uhr

Herr Pigor, Sie „& Eichhorn“ treten als Schlussact – und deshalb außer Konkurrenz – bei den 12. Memminger Kabarett-Tagen auf. An diesem Samstagabend wird auch verkündet, wer den Preis „Memminger Maul“ bekommt. Sie selbst sind gerade für den 14. Deutschen Musikautor*innenpreis nominiert und haben schon unzählige Preise abgeräumt: Wie wichtig sind solche Auszeichnungen für Kabarettisten?

Thomas Pigor: Durch einen Preis bekommt man eine Aufmerksamkeit, die über die eigene Blase hinausreicht. Für Anfänger sind Preise eine gute Gelegenheit, sich ins Spiel zu bringen. Für alte Häsinnen ein kräftiger Schub Rückenwind auf der langen Strecke. Und es kitzelt natürlich ein bisschen das Ego.

Sie kommen zum ersten Mal nach Memmingen. Googelt man, wenn man schon so lange wie Sie durch die Republik reist, den Auftrittsort überhaupt noch oder steigt man einfach da aus, wo das Navi „Ziel erreicht“ sagt und schaut, dass man schnell wieder weg kommt?

Pigor: Nicht so bescheiden. Memmingen ist das Tor zum Allgäu, wir reden in Berlin über nichts anderes. Außerdem kommen wir mit dem Zug. Na, mal kucken, wie lustig es bei Euch wird.

Der vollständige Name Ihres Duos ist „Pigor singt, Benedikt Eichhorn muss begleiten“: Spiegelt das, wer der Herr auf der Bühne ist?

Pigor: Genau. In dem Gruppennamen ist alles drin. Musik, Hierarchie und Ironie.

Alle Ihre Programme/CDs heißen Volumen und sind durchnummeriert. Ist Ihnen da nichts Besseres eingefallen?

Pigor: Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie froh ich bin, dass wir dieses Prinzip gefunden haben: Aussagekräftiger Gruppenname und dann die Programme durchnummerieren. Titeldiskussionen sind so langwierig und lästig, ich kenne das aus meiner Theaterarbeit. Dabei kann ein falscher Titel alles verderben, wenn deswegen niemand kommt oder das Publikum mit einer falschen Erwartungshaltung im Theater sitzt.

Ihr neues Programm Volumen X hat den Untertitel „Willkommen in der Zeitgeisterbahn“: Könnte ziemlich gruselig werden, oder?

Pigor: Ja, wenn man die heute relevanten Themen durchgeht, kann es einem gruselig werden. Aber keine Angst, wir finden schon einen satirischen Ansatz und helfen dem Zuschauer durch die Untiefen der gegenwärtigen Gesprächskultur. Wir reden ein bisschen über Rhetorik.

Sie nennen Ihre Songs Salon-Hip-Hop? Was ist das eigentlich?

Pigor: Das Schöne an dem Begriff ist, dass niemand weiß, was das ist und wir ihn selber definieren können. Also: Wir sind wortreich und rhythmisch wie der Hip Hop, und wir versuchen unser Publikum nicht zu unterfordern. Das ist Salon. Klavier und Gesang sind auch Salon. Musikalisch sind wir breit aufgestellt: Kabarettchanson, Swing bis hin zu Rap. Und eine Weckerparodie ist auch dabei. Wenn das kein Hip Hop ist ...

Und welche Musik hören Sie selbst sonst so?

Pigor: Das ändert sich alle paar Monate. Gerade Anderson Paak, davor Django Reinhardt, Mimi Perrin, davor Strawinsky und davor Sebastian Krämer und Dalida by Ibrahim Maalouf. Jetzt müssen Sie auf die Suchfunktion in Ihrem Streaming Portal ...

Warum sollte man Ihren Auftritt im Memminger Stadttheater auf keinen Fall verpassen?

Pigor: Na, sonst muss man nach München fahren oder noch weiter.

