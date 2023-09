Wo darf in Memmingen Graffiti ganz legal an Wände gesprüht werden?

Schülerinnen und Schüler durften bei einem Projekt im Stadtpark Neue Welt in Memmingen selbst Hand anlegen.

Graffiti ganz legal an Wände sprühen? Das geht in Memmingen. Im Bereich Stadtpark Neue Welt gab es in dieser Woche ein Projekt mit zehn Schülerinnen und Schülern.

Susanne Sudeck, Jugendsolzialarbeiterin der beiden Berufsschulen in Memmingen, erklärte, was hinter dem Projekt mit der Stadt Memmingen und der Mewo-Kunsthalle steckt: "Es ist als Initiative für Jugendliche gedacht. Es geht um Zusammenarbeit, um Prävention und Spaß."

Die Geschichte des Graffiti

Von Dienstag bis Freitag waren die Teilnehmer von 9 bis 16 Uhr kreativ im Einsatz - lernten dabei gleich Regel. Woher kommt das Graffiti geschichtlich gesehen und welche Regeln gibt es, um legal Graffiti zu sprühen? Solche Fragen wurden beantwortet und mit der Praxis verbunden.