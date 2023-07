Der neue "Memmler": Welche Ideen von Schülern im Hausaufgabenheft für Memmingen stecken

Schüler des Bernhard-Strigel-Gymnasiums haben die Auflage des „Memmler“ 2023/24 gestaltet. Das diesjährige Motto lautet „Freiheit, Reisen und Freizeit“.

09.07.2023 | Stand: 15:04 Uhr

„Herzlich willkommen zu unserem Flug und auf unserer Reise zum neuen Memmler“: So begrüßte Lukas Semrau die Gäste bei der offiziellen Präsentation des traditionellen Memminger Hausaufgabenheftes, das von Schülern für Schüler gestaltet wird.

Am Hausaufgabenheft für Memmingen haben Gymnasiasten ein ganzes Schuljahr gearbeitet

16 Gymnasiasten hatten ein ganzes Schuljahr an der Umsetzung des „Memmlers“ mitgewirkt. So sei erneut ein bunter und ansprechender Schulplaner mit viel Platz für Hausaufgaben, wichtige Infos und Termine entstanden, teilt der Stadtmarketingverein mit. Im „Memmler“ 2023/24 finden Schülerinnen und Schüler unter anderem wissenswerte, nützliche, aber auch viele unterhaltsame Beiträge, ein Lerncenter zu unterschiedlichen Fächern, Termine für Ausbildungsmessen, Sprüche, Witze und Spiele.

Gemeinsames Projekt mit Stadtmarketing und Unternehmen in Memmingen

Durch das Gemeinschaftsprojekt von Stadtmarketing Memmingen mit Mediengestalterin Sarah Mazzotta, zahlreichen Memminger Unternehmen und der Feiner Media GmbH erhalten die Projektteilnehmer einen praxisnahen und anschaulichen Einblick in unterschiedliche Wirtschaftsbereiche und gleichzeitig einen Anreiz zur Berufs- und Studienorientierung.

Im "Memmler" gibt's Gutscheine und Coupons für Memminger Geschäfte

„Gerade durch die aktive Einbindung der Jugendlichen entsteht seit vielen Jahren ein Hausaufgabenheft mit einem sehr individuellen Touch“, so Oberbürgermeister Jan Rothenbacher. „Man ist gespannt auf jede neue Woche, freut sich über die zahlreichen Gutscheine und hat eine spezielle Bindung an die Stadt.“ Vor allem die Gutscheine, Eintrittskarten und Coupons der ansässigen Händler machen den „Memmler“ laut Mitteilung zu einem besonderen Hausaufgabenheft. Der Wert liegt bei mindestens 75 Euro, der Verkaufspreis bei 4,50 Euro.

Um den Gästen die Entstehung des „Memmlers“ näher zu bringen, führten einige Projektteilnehmer ein kurzweiliges Theaterstück auf, das immer wieder Bezug auf das Titelthema „Freiheit, Reisen und Freizeit“ nahm. So wurde etwa ein kleines Flugzeug gezeichnet, das im Laufe des Schuljahres durchs Heft fliegt und den Schülern zeigen soll, welchen Weg sie bereits zurückgelegt haben und was noch vor ihnen liegt. Kurz vor der Landung und somit am Ende der sinnbildhaften Reise bedankte sich Lukas Semrau, der an diesem Nachmittag moderierte, bei „Pilotin“ und Projektleiterin Susanne Walter, die das P-Seminar „geschickt durch die ein oder andere Turbulenz geflogen und sicher ans Ziel gebracht hat“.

Der „Memmler“ ist ab sofort über die SMV oder Sekretariate der Memminger Schulen, bei den Buchhandlungen Osiander, Schmid und Spiegelschwab, Drogeriemarkt Müller, Galeria Karstadt Kaufhof sowie bei Schreibwaren Natterer und Penzel erhältlich.