Arbeiter bei Betriebsunfall in Bad Wörishofen unter Traktor eingeklemmt

Bei einem Betriebsunfall in einer Gärtnerei in Bad Wörishofen im Unterallgäu ist ein Mann von einem Traktor eingeklemmt und dabei schwer verletzt worden.

01.11.2022 | Stand: 12:32 Uhr

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Betriebsunfall in der Gärtnerei in Bad Wörishofen gestern am Montagnachmittag (31.10.2022).

Ein 59-jähriger Mann parkte seinen Traktor rückwärts in einer Scheune ein. Aus noch unbekannter Ursache machte sich der Traktor selbstständig, wodurch sich die Kleidung des Mannes im Traktor verfing.

Betriebsunfall in Bad Wörishofen: Feuerwehr befreit eingeklemmten Mann unter Traktor

Der Unterallgäuer stürzte laut Polizei zu Boden und wurde in der Folge unter dem Traktor eingeklemmt.

Der Mann musste von der Feuerwehr befreit werden und wurde schließlich mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

