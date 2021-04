Bei Arbeiten an einem Strommasten in Memmingen machte ein 30-Jähriger einen Bedienungsfehler und trennte sich den Mittelfinger ab. Die Polizei ermittelt.

Bei einem Arbeitsunfall am Donnerstagnachmittag in Memmingen hat sich ein Mann verletzt. Wie die Polizei berichtet, arbeitete der 30-Jährige mit einem Team an einem Strommasten im Volkratshofer Weg im Ortsteil Dickenreishausen.

Nach aktuellem Ermittlungsstand machte der Mann einen Bedienfehler und trennte sich dabei den Mittelfinger ab.

Ein Rettungsdienst brachte den 30-Jährigen ins Klinikum in Memmingen.

