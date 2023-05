Viel los in der Nacht: Betrunkene randalieren in Memmingen

In der Nacht auf Freitag hatte die Polizei Memmingen viel zu tun: Gleich zwei Einsätze lösten Betrunkene aus, die randalierten.

19.05.2023 | Stand: 12:41 Uhr

Donnerstagnacht ist es in Memmingen zu zwei Polizeieinsätzen gekommen. Auslöser waren laut Polizeibericht Betrunkene, die randaliert haben. Wie die Polizei berichtet, irrte ein 53-Jähriger am späten Abend durch ein Mehrfamilienhaus. Er wollte seine Verwandten besuchen, betrat aber die falsche Etage. Dort rüttelte er an mehreren Türen und schrie herum. Weil er stark betrunken war, nahmen die Beamtinnen und Beamten ihn in Gewahrsam.

Zwei Betrunkene binnen zwei Stunden in Memmingen in Gewahrsam genommen

Zwei Stunden später löste der nächste Betrunkene einen Polizeieinsatz aus. Der 48-jährige Mann schlug auf Schilder ein und schrie. Er steht außerdem im Verdacht, ein Auto, das in der Straße parkte, beschädigt zu haben. Auch diesen Mann nahm die Polizei in Gewahrsam. (Lesen Sie hier: Fahrerwechsel mit fatalen Folgen in Buxheim)

