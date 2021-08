Betrunkener Jugendlicher fährt Auto in Rot gegen Mauer

Weil 16-Jähriger nach Unfall flüchtete, suchte Polizei ihn mit Hubschrauber und Hunden in Rot an der Rot.

20.08.2021 | Stand: 09:30 Uhr

Fahren ohne Führerschein in einem nicht zugelassenen Auto und dann auch noch Unfallflucht: Das alles geht auf das Konto eines 16-Jährigen. Laut Polizei fuhr der Jugendliche am Freitag um kurz nach 2 Uhr durch Rot. In einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über den Mercedes und kam von der Straße ab, wo das Auto gegen eine Grundstücksmauer prallte. Dabei entstand ein Schaden von etwa 2000 Euro. Zeugen bemerkten den Unfall und alarmierten Polizei und Rettungswagen. Als diese eintrafen, flüchtete der 16-Jährige zu Fuß. Bei der Suche kamen auch ein Polizeihubschrauber und Rettungshunde zum Einsatz. Kurz vor 6 Uhr konnte der Jugendliche auf seinem Handy erreicht werden – er befand sich etwa einen Kilometer von der Unfallstelle. Mit leichten Verletzungen und laut Polizei „noch betrunken“ kam er in ein Krankenhaus.