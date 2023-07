Billard: Stefan Kasper aus Memmingen wird Vize-Europameister

Der Memminger Billardspieler Stefan Kasper wird Zweiter im 10-Ball bei der Europameisterschaft in Finnland. Auch in den anderen Disziplinen schneidet er gut ab.

28.06.2023 | Stand: 16:00 Uhr

Im Dezember erst hatte Stefan Kasper vom 1. Pool-Billard-Club (PBC) Memmingen in Bad Wildungen (bei Kassel) zwei Deutsche Meistertitel geholt. Nun der nächste große Erfolg: Bei der Europameisterschaft im Pool-Billard in Tampere (Finnland) sicherte sich der 34-Jährige den Vize-Titel im 10-Ball. Es war seine erste Teilnahme an einer EM.

In der Disziplin 10-Ball wird der Reihe nach auf die Kugeln von eins bis zehn gespielt Wer die Zehn versenkt, hat das Spiel gewonnen. Und das funktionierte bei Kasper bei der EM besonders gut. Dabei ging das Auftaktmatch noch gegen Daniel Maciol aus Polen mit 6:8 verloren. Über die Verliererrunde qualifizierte sich Kasper aber dann doch noch für die Endrunde der letzten 64. Dort schlug er gleich zu Beginn in einem wahren Thriller den Norweger Emil-Andre Gangfløt, der später im 8-Ball-Wettbewerb der U23 siegen sollte, knapp mit 8:7. Im Achtelfinale bezwang der gebürtige Memminger den Ukrainer Mykola Moroz mit 8:3.

Im Viertelfinale der Billard-Europameisterschaft trifft Kasper auf Yuma Dörner

Im Viertelfinale traf Kasper auf seinen Mannschaftskollegen und späteren Sieger des 9-Ball-Wettbewerbs der U23 Yuma Dörner. Der 34-Jährige setzte sich am Ende mit 8:6 durch. Spannend wurde es im Halbfinale, denn sein Kontrahent war der 10-Ball-Weltmeister von 2022, Wojciech Szewczyk aus Polen. Kasper behielt jedoch die Oberhand und gewann die Partie mit 8:7. Erst im Finale konnte er von Ronald Regli gestoppt werden, der laut Kasper fehlerfrei gespielt hatte. Am Ende hieß es 8:4 für den Schweizer. Mit seiner eigenen Leistung war der Memminger relativ zufrieden. „Zweimal ist bei mir beim Anstoß nichts gefallen, das waren die einzigen Fehler.“

Der Memminger Billardspieler geht in vier weiteren Disziplinen an den Start

Darüber hinaus ging Kaspar, der 2010 die Deutsche Snookermeisterschaft gewonnen hatte, in vier weiteren Disziplinen an den Start. Beim 14-1, bei dem jeder Ball einen Punkt zählt, bis sich nur noch eine Kugel auf dem Tisch befindet und die 14 anderen wieder aufgebaut werden, kam er auf Platz 17. Dafür hatte er drei „solide Spiele“ gewonnen und sich für die Endrunde der besten 32 qualifiziert. Dort verlor er gegen den späteren Finalisten Yannick Pongers aus Holland. Beim 8-Ball, bei dem auf sieben halbe sowie sieben ganze Kugeln und die schwarze Acht gespielt wird, verlor Kasper seine Auftaktbegegnung gegen Kim Laaksonen (Finnland).

Mit einem Sieg und einer Niederlage in der Verliererrunde belegte er in dieser Disziplin den 33. Platz. Beim 9-Ball, bei dem die Kugeln von eins bis neun der Reihe nach gespielt werden, wobei man mit der Neun gewinnt, qualifizierte er sich durch drei Siege für die Endrunde des letzten 32. Dort gewann er zunächst gegen den Slowaken Jaroslav Polach knapp mit 9:7. Im Achtelfinale unterlag er dann aber erneut Kim Laaksonen aus Finnland, diesmal 4:9. Kasper kam am Ende auf Rang neun.

Im Mannschaftswettbewerb trat er für Deutschland mit zwei weiteren Billardspielern im 8-, 9- und 10-Ball an. Zunächst gelang dem Team ein Sieg gegen Portugal. Im Anschluss wurde auch die Türkei geschlagen. Im Viertelfinale scheiterte Deutschland dann aber gegen die Niederlande. „Das entscheidende 9-Ball habe ich 7:9 verloren“, betont Kasper.

Mit der Billard-Mannschaft belegt Stefan Kasper Platz fünf

Für sein Team sprang schließlich Platz fünf heraus, der für den 34-Jährigen vom PBC Memmingen eine erfolgreiche EM-Teilnahme abrundete.