Blackout: Wie sich Gemeinden auf einen Stromausfall vorbereiten sollten

Wie sich Gemeinden auf einen länger anhaltenden Stromausfall, einen Blackout, vorbereiten sollten, lernten sie jetzt von der Katastrophenschutzbehörde.

06.10.2022 | Stand: 17:46 Uhr

Wenn der Strom ausfällt, wie lange funktionieren dann Kommunikation und Information? Gibt es weiterhin fließendes Wasser, funktioniert die Abwasserentsorgung, kann ein Notruf abgesetzt werden, kann ich mein Auto tanken und einkaufen, wenn die Kassen ausfallen? Um das Thema Blackout, also langanhaltender und großflächiger Stromausfall, ging es während einer Informationsveranstaltung des Landratsamts Unterallgäu für die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Referentin war die Notfall- und Krisenmanagerin Dr. Sandra Kreitner.

„Sollte es wirklich zu einem Blackout kommen, dürfen wir uns nicht auf Hilfe von oben verlassen. Jeder Unterallgäuer und auch Sie als Bürgermeister wären gefragt und sollten sich mit so einem Szenario schon mal beschäftigt haben“, sagte Landrat Alex Eder zu Beginn.

Sandra Kreitner klärte zunächst auf, wie sich ein Blackout von einem Stromausfall unterscheidet: Der Blackout geschieht plötzlich, ist überregional und lang andauernd, mindestens zwölf Stunden. Ursachen könnten zum Beispiel Cyberangriffe, extreme Wetterereignisse oder ein Stromungleichgewicht sein. Nicht unterschätzt werden dürfe die Dauer für das Wiederanlaufen der gestörten Prozesse, wenn der Strom wieder da ist. Blackout: Wie sicher ist Deutschlands Stromversorgung?

Die Expertin riet den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern, vor allem an sensible Bereiche zu denken, wie Wasserversorgung und Abwasserentsorgung. Auch das Wissen und die Vernetzung innerhalb der Gemeinden seien wichtig, wenn es zum Beispiel um Ärzte, Landwirte, Tankstellen- und Supermarktbetreiber für den Fall einer Versorgung im Notfall gehe. Wichtig seien auch die Einrichtungen des Gesundheitswesens, zum Beispiel Krankenhäuser und Pflegeheime. Was diese brauchen, um im Fall eines längeren Stromausfalls die Versorgung ihrer Patienten und Bewohner sicher zu stellen, auch diese Frage müsse im Voraus von den Gemeinden beantwortet werden. Kommunen warnen vor Stromausfällen durch Heizlüfter

Sandra Kreitner empfahl, in den Gemeinden Anlaufstellen einzurichten, in denen sich die Menschen informieren können und im Notfall Hilfe finden. Schließlich sei im Falle eines Blackouts zu erwarten, dass die Kommunikation ausfalle und keine Notrufe mehr möglich seien.

Außerdem ging es darum, wie die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister die Menschen in ihrer Gemeinde sensibilisieren können. „Wir alle hoffen, dass ein Blackout nie eintritt. Trotzdem ist es wichtig, diese Möglichkeit nicht völlig auszublenden und auf das Nötigste vorbereitet zu sein“, sagte Landrat Alex Eder. Das Landratsamt als Katastrophenschutzbehörde arbeite derzeit daran, für einen solchen Fall gerüstet zu sein: Zum Beispiel werde aktuell eine Arbeitsgruppe eingerichtet, die aus Experten verschiedener Bereiche bestehen wird, sagte Isabell Sittner-Zehner, Sachgebietsleiterin „Sicherheit und Ordnung“ am Landratsamt Unterallgäu. Zu den weiteren Vorbereitungen zählt, den „Notfallplan Stromausfall“ zu erneuern und Standorte für mögliche Anlaufstellen in Zusammenarbeit mit den Gemeinden im Landkreis zu suchen.

Wie jeder vorsorgen kann, dazu gibt es Informationen im Internet: www.schritt-fuer-schritt-krisenfit.de/bevoelkerung