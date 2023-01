Blaskapelle Sontheim spielt nach Corona-Zwangspause munter auf

Die Musikgesellschaft Sontheim bietet in ihrem Konzert einen wahrlich bunten „Strauß“ dar. Es gibt mehrere Ehrungen bei der Blaskapelle und auch Neuigkeiten.

16.01.2023 | Stand: 12:14 Uhr

Einen festlich pompösen Auftakt nach der Corona-Zwangspause haben die Sontheimer Musikerinnen und Musiker gemeinsam mit Dirigent Andreas Seger zusammengestellt. Die erste Hälfte des Abends war im Stil der Wiener Neujahrskonzerte gestaltet – und mit der Festmusik der Stadt Wien von Richard Strauss, begann der Abend quasi mit Pauken und Trompeten. Mit der „richtigen“ Wiener Strauß-Familie, einem Stück von Johann Strauß (Sohn) ging es dann weiter. Die technisch anspruchsvolle Ouvertüre zur Operette „Der Zigeunerbaron“ mit ihren langen Läufen und vielen Soli wurde von der Kapelle gut gemeistert. Mit der „Feuerfest Polka“ des Bruders Josef Strauß nahm der Abend dann weiter Fahrt auf.

Österreichische Evergreens mit Schmäh

Österreichische Evergreens mit dem typischen österreichischen Schmäh erklangen mit dem Medley aus dem „Weißen Rössl“ in die voll besetzte Sontheimer Halle. Die weltbekannten Hits von Ralph Benatzky brachten nicht nur eine Fülle an Stilrichtungen wie Swing, Bossa Nova und Schuhplattler mit sich, zusätzlich konnten hier die Schlagwerker tief in die Trickkiste und zu Trillerpfeifen und Hupen greifen. Bevor es in die Pause ging, gab es noch einen Rückgriff in die alpenländischen Melodien beim UNO Marsch von Robert Stolz.

Im zweiten Teil des Konzerts überwog zwar die symphonische Blasmusik, den Anfang machte jedoch ein Marsch: nämlich Filmmusik aus der Feder von John Williams, zur Komödie „1941 – Wo bitte geht’s nach Hollywood?“ Darauf folgte ein weiteres Stück Programmmusik: „Die Hexe und die Heilige“ von Steven Reineke, der mit der zum Teil mystischen Komposition auf die Jahre der Hexenverfolgung anspielt und sich klar an Orffs mittelalterlichen Klängen der Carmina Burana bedient.

Schwungvoller Radetzky-Marsch als Zugabe

Nach „Three Times Blood“ und einem Medley aus dem Musical „Tanz der Vampire“ schlug die Kapelle den Bogen wieder zur den Wiener Philharmonikern und spielte den Radetzky-Marsch als schwungvolle Zugabe.

Die Geehrten der Musikgesellschaft mit (von links) Bezirksdirigentien Heidemarie Kuhn, Roland Diem, Max Stock, Werner Müller, Joachim Schrittenlocher, Annemarie Bärtle und dem Vorsitzenden Daniel Böhm.

Der Vorsitzende Daniel Böhm nutzte den feierlichen Rahmen des Konzerts, um langjährige Musikerinnen und Musiker der Musikgesellschaft Sontheim auszuzeichnen. Annemarie Bärtle und Joachim Schrittenlocher rief er zu sich, um sich bei ihnen für 25 Jahre aktive Mitgliedschaft zu bedanken. Max Stock und Werner Müller sind bereits die doppelte Anzahl an Jahren aktive Musikanten. Beiden wurde von Heidemarie Kuhn die Urkunde des Allgäu Schwäbischen Musikbundes (ASM) überreicht sowie die Ehrennadel angeheftet. „Ihr seid ein Vorbild für uns alle“, bedankte sich Böhm bei den erfahrenen Musikerkameraden.

Auch seinen Amtsvorgänger Roland Diem rief der Vereinsvorstand nochmals auf die Bühne. Nach 15 Jahren Vorstandsarbeit war ihm während der Pandemiezeit die Ehrenmitgliedschaft verliehen worden. Roland Diem, der in diesem Jahr mit seinem Sohn Marcus durchs Programm geführt hat, wurde von Daniel Böhm als „prägend für die Musikgesellschaft Sontheim“ bezeichnet. Und für seinen unermüdlichen Einsatz im Verein bekam er auch vom Publikum viel Applaus. Die beiden neuen Ehrenmitglieder Max Stock und Roland Diem verabschiedeten sich mit diesem Konzert als aktive Musikanten.

Auch von Dirigent Andreas Seger müssen sich die Sontheimer nach nur drei Jahren verabschieden. Pandemiebedingt war dies sein erstes und letztes Dreikönigskonzert bei der Musikgesellschaft. Wie an diesem Abend bekannt wurde, ist sein Nachfolger am Pult Rainer Schollenberger.

Diese Musiker und Musikerinnen wurden geehrt

Ausgezeichnet wurden bei der Musikgesellschaft Sontheim für 25 Jahre: Annemarie Bärtle und Joachim Schrittenlocher: für 50 Jahre: Werner Müller und Max Stock. Zu ehrenmitlgiedern wurden Max Stock und Roland Diem ernannt.