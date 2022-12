Blick in die Glaskugel: Was Memmingen im Jahr 2023 blüht

Im augenzwinkernden Ausblick gelangt man mit eingepflanztem Chip ins neue Kombibad, die Bauarbeiten bringen Gas-Segen. Was es sonst noch an Überraschungen gibt.

31.12.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Ein neues Jahr liegt vor uns. Was kommt 2023 in Memmingen an bedeutsamen Dingen auf uns zu? So mancher und manche sucht da in der Silvesternacht nach Antworten beim Bleigießen. Unsere Redaktion hat schon einmal in die Glaskugel geschaut und im Kaffeesatz gelesen. Herausgekommen ist ein augenzwinkernder Ausblick. Aber wer weiß ...

Überraschungskandidatin im OB-Wahlkampf

Paukenschlag im OB-Wahlkampf: Kurz vor Ende der Bewerbungsfrist am 12. Januar zaubern die Memminger Grünen doch noch eine eigene Kandidatin aus dem Hut. Die Überraschung ist groß, als bei der Nominierungsversammlung die amtierende Kulturstaatsministerin Claudia Roth ans Rednerpult tritt und um Unterstützung der Mitglieder für die Oberbürgermeisterwahl am 7. März wirbt. Als Grund für ihre Entscheidung gibt die frühere Co-Bundesvorsitzende von Bündnis90/Die Grünen an, dass sie sich nach all der Kritik an ihrer Arbeit als Ministerin dazu entschlossen habe, noch einmal etwas ganz anderes zu machen. Und mit Memmingen verbinde sie eine ganz besondere Beziehung. Ihre Zeit als Dramaturgie- und Regieassistentin am Landestheater Schwaben Anfang der 1970er Jahre habe sie sehr geprägt. Nun wolle sie Memmingen etwas zurückgeben. Als große Ziele nennt Roth, die in Babenhausen aufwuchs, neben einem städtischen Sondervermögen für Kultur auch zahlreiche Streuobstwiesen innerhalb des Stadtgebiets. Das kommt offensichtlich gut an. Dennoch verliert Roth in der Stichwahl gegen .... (Mist, die Bilder in der Glaskugel verschwimmen, Anm. d. Red.). (johs)

Total digital

Das Kombibad kommt. Der Stadtrat von Memmingen lotet jetzt aus, was in Sachen Kosteneinsparung möglich ist. Ein Themenfeld ist dabei auch die Digitalisierung. Mit Fertigstellung des neuen Angebotes in der Maustadt soll es als Eintrittskarten Chips geben, die unter die Haut der Besucherinnen und Besucher eingepflanzt werden. Das soll auch den reibungsfreien Wechsel zwischen Innen- und Außenbereich des Kombibades ermöglichen sowie eine gewisse Kontrolle beinhalten, um bei möglichen Infektionsgeschehen eine Zuordnung zu erreichen. Doch dabei soll es nicht bleiben. Memmingen ist „Modellregion Mobilität“ (wir berichteten) und hatte sich im vergangenen Jahr schon dazu entschieden, die ersten Weichen für bemannte Drohnenflüge zu stellen. Mit dem Chip unter der Haut soll künftig auch der Zugang zu den Drohnen ermöglicht werden. Bis diese zum Einsatz kommen, gilt der Chip für die Nutzung des gesamten ÖPNV. Sollte das Konzept aufgehen, so lässt sich dieses ausweiten, ist das Plenum der Meinung. So könnten Leistungen in Zusammenhang mit der Therme Bad Wörishofen sowie in Skigebieten eingebucht werden. Dahingehend müsse man in den interkommunalen Austausch gehen. (msc)

Fast Food gegen Fischertag

Es soll ein richtiger Coup werden. Doch bei der streng geheim gehaltenen Planung für die Standorteröffnung in Memmingen passiert den Bossen von Kentucky Fried Chicken eine Panne: Sie legen das große „Welcome-Weekend“ ausgerechnet auf das Fischertags-Wochenende. Guter Rat ist teuer und ein Gegengewicht zum fischlastigen Fest muss her: So schwärmen von der KFC-Filiale Mitarbeitende in Hähnchenkostümen in die Stadt aus und bringen Gratis-Happen unters Volk. Tierschutzaktivisten kommen bei einer eilig einberufenen Sonder-Krisensitzung zusammen und es entbrennt eine Debatte darüber, was denn nun verdammungswürdiger ist: Memminger Heimatfest-Tradition oder amerikanische Fast Food-Kultur. In einer Deklaration fordern die Tierschützerinnen und Tierschützer schließlich eine vegan-vegetarische Zeitenwende in der Stadt, symbolisch eingeläutet durch mindestens drei Veggie-Tage in Memmingen. Eine spontan gebildete Allianz aller Memminger Fast Food-Filialen hält dagegen und kündigt All you can eat-Aktionen an. (ver)

Fußballträume des FC Memmingen

Kurz nach der pompösen Eröffnung des neuen „e-con ArenaParks“ im Juli hat der FC Memmingen einen rätselhaften Umschlag im Briefkasten. Der Absender: Deutscher Fußball-Bund, Kennedyallee, Frankfurt am Main. FCM-Vorsitzender Armin Buchmann und seine Vorstandskollegen stehen aufgeregt hoch oben in der Sky-Lounge des ArenaParks. Sie haben keine Zeit, in luftiger Höhe die gute Aussicht fast bis zur Nordsee zu genießen. Viel zu spannend ist, was in dem Brief des DFB steht. „Jetzt sag schon, Armin“, drängen ihn seine Stellvertreter. Buchmann überfliegt das Schreiben kurz, strahlt dann und macht – mit dem Kopf in den Wolken – euphorisch die „Säge“. So, als ob er gerade tief unten in der Arena ein wichtiges 1:0 in der zehnten Minute der Nachspielzeit geschossen hätte. Buchmann ist gerührt, als er seiner Männerrunde stolz mitteilt: „Nicht nur wir vom FCM finden den e-con ArenaPark supercool, sondern auch die Task-Force des DFB. Sie will nach dem frühen Ausscheiden der Nationalmannschaft bei der WM in Katar Zeichen setzen und neue Wege gehen.“ Die Vorstandsmitglieder Kai-Uwe Marten, Thomas Reichart und Markus Kramer stehen jetzt wie eine Freistoßmauer vor Buchmann und schauen ihn mit fragenden Augen an. Dem ist sofort klar, dass er in Rätseln gesprochen hat. Deswegen kommt er nun – wie jedes Jahr bei der Mitgliederversammlung – sofort zum Punkt: „Der neue DFB will sich von Fifa-Chef Gianni Infantino scharf abgrenzen und nur noch echte Leistung belohnen. Wir dürfen deswegen zwei Klassen überspringen und nächste Saison in der Dritten Liga antreten!“ (maj)

Glück bei Bohrung bringt Energiewende

Wir schreiben das Jahr 2027. Die Memminger Stadtwerke vermelden das fünfte Jahr in Folge ein Rekordergebnis. Der Mega-Gewinn lässt nicht nur den Stadträtinnen und Stadträten Freudentränen über die Wangen kullern. Auch die Bürger frohlocken – schließlich müssen sie für Gas immer weniger berappen. Darüber hinaus bekommen sie auch noch Strom aus erneuerbaren Energiequellen von der Stadt zum Spottpreis geliefert. Wie wurde das nur möglich? Die unendlich erfolgreiche Geschichte beginnt mit dem Bau des neuen Kombibads im Jahr 2023 – und zwar in Form eines leisen und dann immer lauter werdenden Zischens, als eine Baggerschaufel tiefer ins Erdreich vorstößt als geplant. Vorarbeiter Fred Felsenspalter erfasst als Erster die Situation: „Wir sind auf Gas gestoßen!“ Und in der Tat, die Baggerschaufel hat das größte Gasfeld in Europa angestochen. Andere Städte würden das sicher sofort an die große Glocke hängen – nicht so die ausgefuchsten Memminger. Sie halten den Fund geheim, nutzen das Gas für die eigenen Stadtwerke und verkaufen zugleich Unmengen des überteuerten Stoffs in alle Welt. Und zwar unbemerkt über Scheinfirmen mit Sitz im Ausland – also in Biberach und Ravensburg. Mit den horrenden Einnahmen werfen die gewieften Maustädter aber nicht um sich – obwohl sich mancher Zeitgenosse schon über die goldenen Duschköpfe wundert, die im neuen Kombibad nachgerüstet wurden. Nein, die Memminger investieren ihr Geld in den Bau von Windkraftanlagen auf dem Monte Schutto und in Photovoltaik-Module auf allen Dächern der Stadt. Auf diese Weise kommt Memmingen immer mehr vom Gas weg und wird wohl in Rekordzeit CO2-neutral werden. Dass man das einem geheimen Gasfeld zu verdanken hat, muss ja keiner wissen. Man kann den Teufel also doch mit dem Beelzebub austreiben. (vog)

Neues vom lokalpolitschen Dauerbrenner

Als sich das Jahr 2023 dem Ende zuneigt, macht das Memminger Stadtoberhaupt im Dezember eine Ankündigung nach guter alter Tradition – und teilt mit, dass der Ausbau der Hurrentrasse bei Dickenreishausen „mittelfristig“ in Angriff genommen werden soll. (ver)

Was 2023 auch immer bringen mag: Wir wünschen unseren Leserinnen und Lesern ein gesundes und glückliches neues Jahr!