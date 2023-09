Mit 100 statt 50 km/h: Raser am Flughafen Memmingen geblitzt

Am Flughafen Memmingen fahren einige Autos viel zu schnell. Der Spitzenreiter: Ein Fahrer, der mit 100 statt 50 km/h am Airport vorbei rast.

25.09.2023 | Stand: 13:58 Uhr

Während einer Geschwindigkeitskontrolle der Polizei am Flughafen Memmingen sind am Sonntag 103 von 979 Autofahrern zu schnell gefahren. Einer stach besonders hervor: Ein Fahrer fuhr statt den vorgeschriebenen 50 km/h gleich das doppelte an Geschwindigkeit.

Flughafen Memmingen: Autofahrer mit 100 km/h unterwegs

Für die 100 km/h kassiert der Autofahrer einen Monat Fahrverbot, 400 Euro Bußgeld und zwei Punkte in Flensburg. Weitere 13 Fahrer erwartet eine Bußgeldanzeige, vier von ihnen haben Fahrverbot. Die Beamten führten die mehrstündige Kontrolle in der Flughafenstraße in Memmingerberg durch.

