BLSV-Kreisvorsitzender: „Viele Kontakte mit Persönlichkeiten“

Der 74-jährige Uli Theophiel sagt, warum er sich so gerne im Bayerischen Landes-Sportverband engagiert – und das bereits seit dem Jahr 1979.

20.01.2021 | Stand: 12:00 Uhr

„An Sie ergeht nun die Bitte, in unserem Verband mitzuarbeiten, der für unsere Jugend für alle Zeiten ein Werk des Sports bleiben soll.“ Das steht in einem Aufruf an alle Sportler und Sportlerinnen Bayerns“, den Rudolf Sedlmayer, Georg Maier, Adolf Schmucker und Anton Hörmannsdorfer am 18. Juli 1946 unterzeichnet haben. Einer, der diesen Aufruf des Leitungsgremiums des Bayerischen Landes-Sportverbandes (BLSV) immer ernst genommen hat, ist Uli Theophiel. Der 74-Jährige aus Niederrieden ist seit 1979 im BLSV aktiv – zunächst auf Kreisebene, danach auch im Bezirk und auf Landesebene in verschiedenen Funktionen. Wir befragten ihn zu seinem Engagement im BLSV.