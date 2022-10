Die Einwohner wollen es selbst umsetzen: Ein Feuerwehrplatz für alle

Ein Bereich für Kleinkinder, Kinder, Jugendliche und Erwachsene: Am Böhener Feuerwehrhaus soll eine Spiel- und Fitnessfläche für alle Altersklassen entstehen.

24.10.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Es soll nicht einfach nur ein Spielplatz werden. Es soll ein Abenteuer-Platz für Kinder, Jugendliche und Erwachsene entstehen. Und zwar am neuen Feuerwehrhaus in Böhen. Das ist der Plan eines Arbeitskreises, der aus Einwohnern Böhens besteht. Den Bauantrag dafür haben sie nun eingereicht. Es geht um die Fläche nördlich und westlich des Feuerwehrhauses. Ein Teil soll zwischen Parkplatz und Sportplatz liegen, also nördlich des Feuerwehrhauses, von dort soll er sich westlich teilweise bis hinter das Gebäude ziehen. Er soll ein Treffpunkt fürs ganze Dorf werden und Spaß an der Bewegung fördern. Wie der Platz aussehen soll:

Thema Feuerwehr: „Wir sind am Feuerwehrhaus, deshalb wollen wir auch etwas zum Thema Feuerwehr machen“, heißt es beim Arbeitskreis. So soll es einen Spielturm mit Rutsche geben, der in Form und Farbe wie ein Feuerwehrturm anmutet. Drumherum sollen die Kinder klettern können. Ein ausgemustertes Feuerwehrauto soll nebenan aufgestellt werden. Nicht zum Spielen, sondern anstelle eines Schuppens, um darin Geräte für Pflege und Wartung des Spielplatzes aufzubewahren. Etwa Rechen, Eimer, Müllbeutel, Gartengeräte und Werkzeuge. „Das würde ganz wunderbar das Thema der Feuerwehr transportieren“, sagt Ulrike Wenzl, die dem Arbeitskreis angehört. Als Spielgerät sei so ein Auto aus haftungsrechtlichen Gründen nicht nutzbar. Dennoch würde es etwas ganz Besonders aus dem Platz machen.

Kleinkinder: Im Kleinkindbereich im Nordwesten des Grundstücks stellt sich der Arbeitskreis einen Sandplatz mit Sandküche vor. Dort soll es auch eine Wasserstation geben. „Da waren wir uns im Arbeitskreis einig, dass die Kleinsten mit Sand und Wasser am glücklichsten sind“, sagt Ulrike Wenzl. Um den Sandbereich herum könnte es Sitzflächen geben, die angeordnet sind wie ein Amphitheater. Dort können Besucher nicht „einfach nur schön zusammensitzen“. Diese Bauweise soll den Sandbereich auch vor Wind schützen. Die Lage des Sandplatzes ist außerdem so gewählt, dass Eltern das Fußballspiel auf dem Sportplatz anschauen können und gleichzeitig den Kleinkindbereich im Blick haben.

Kinder: Neben dem Feuerwehrturm mit Rutsche und Klettermöglichkeiten sollen nach dem Wunsch des Arbeitskreises große Findlinge westlich des Feuerwehrhauses verteilt werden, auf denen Kinder herumklettern können.

Kinder, Jugendliche, Erwachsene: Im Norden, direkt zwischen Parkplatz und Sportplatz, soll es einen Kletter- und Fitnessparkour geben – für möglichst viele Altersgruppen. Auch der Sportverein könnte ihn nutzen, um seine Trainingsmöglichkeiten zu erweitern, sagt Ulrike Wenzl.

Lesen Sie auch

Bürgermeister-Wahl Wiggensbach: Was Thomas Eigstler für Alt und Jung plant Wahl in Wiggensbach

Lesen Sie auch: Schwund oder Wachstum in Unterallgäuer Gemeinden: Was ist dran an der Prognose? Ein Blick auf Böhen

Trampolin: „Ein Sportgerät, das für alle Alters- und Fitnessstufen geeignet ist“, wie Ulrike Wenzl sagt. Umfragen im Ort hätten ergeben, dass sich viele Bewohner ein Trampolin wünschten. Vom Spaß, den dieses Gerät allen Altersklassen bringt, abgesehen, warb Wenzl gerade bei Erwachsenen dafür, es zu nutzen. „Allein schon das Trampolinschwingen, nicht mal das Springen, ist unheimlich gesund, gelenkschonend, trainiert circa 400 Muskeln gleichzeitig, ist super fürs Herz-Kreislauf-System, stärkt das Immunsystem und fördert die Fettverbrennung. Ein Super-Fitness-Gerät fürs ganze Dorf.“

Aufenthalt: „Der Ort da oben ist wunderschön, aber es zieht dort ziemlich.“ Gerade Eltern und Großeltern, die ihre Kinder auf den Spielplatz begleiten, sollen einen besonderen Windschutz erhalten. Dafür sollen spezielle Strandkörbe aufgestellt werden, die drehbar sind. Sie sorgten am Böhener Gipfel für Aufenthaltsqualität.

Die Finanzierung und der Arbeitskreis: Zusammen wollen die Einwohner Böhens diesen Abenteuer-Platz bauen. „Ohne die Bürger im Dorf gehen wir die Sache nicht an“, das hatten sich vor einigen Monaten einige Böhener vorgenommen, darunter auch Ulrike Wenzl. Denn wenn sich so viele wie möglich beteiligen, werde die Dorfgemeinschaft durch so ein Projekt gestärkt. Dann gab es die Auftaktveranstaltung. „Es waren viele gekommen, wir waren sehr überrascht“, sagt Ulrike Wenzl. Im Arbeitskreis wurden Ideen gesammelt, es wurde geplant, und alles mündete nun in einen Bauantrag. „Es ist uns klar, dass wir all diese Ideen wahrscheinlich nicht auf einmal umsetzen können.“ Denn es übersteige die finanziellen Möglichkeiten. Doch mit Engagement der Bewohner und Spenden „können wir da Stück für Stück einen tollen Platz für alle Böhener schaffen“. Und so macht sich der Arbeitskreis jetzt auf die Suche nach Spendern und Sponsoren. Die Gemeinde wird das Grundstück mit 15.000 Euro bezahlen und 25.000 Euro für Spielgeräte dazugeben.