Es gab eine Tribüne, eine Lade- und eine Fahrrad-Reparaturstation

Viele Projekte wurden in der Verwaltungsgemeinschaft Boos umgesetzt. Das Geld dafür kam aus einem Programm des Freistaates, das den ländlichen Raum unterstützt.

06.12.2022 | Stand: 13:35 Uhr

22 Kleinprojekte konnten in diesem Jahr im Rahmen des ILE-Regionalbudgets im Bereich der Mitgliedsgemeinden der Verwaltungsgemeinschaft Boos umgesetzt werden. ILE steht für Integrierte Ländliche Entwicklung und ist ein Programm der Bayerischen Staatsregierung, um den ländlichen Raum zu fördern.

So ist es jetzt unter anderem möglich, von einer neugebauten Tribüne am Fellheimer Sportplatz das sportliche Geschehen zu verfolgen, kostenfreies WLan an der Ehemaligen Synagoge und der Illertalhalle in Fellheim zu nutzen, eine Fahrradservicestation in Boos anzusteuern, beim Heimertinger Vereins-Memory mitmachen und bei einer kleinen Ruhepause das E-Bike am Pleßer Landhaus aufzuladen.

Die Anschaffungskosten aller umgesetzten Projekte belaufen sich laut ILE-Sprecher Reinhard Schaupp auf insgesamt 156.000 Euro. Das ILE-Förderbudget in Höhe von 100.000 Euro wurde fast vollständig ausgeschöpft. 90 Prozent der Fördersumme werden dabei vom Amt für Ländliche Entwicklung Schwaben zur Verfügung gestellt. Zehn Prozent beträgt der Eigenanteil der ILE-Kommunen Boos, Fellheim, Heimertingen, Niederrieden und Pleß.

"Steigern Lebens- und Wohnqualität"

Der ILE-Sprecher hob hervor, dass im Fördergebiet viele und vor allem auch sehr kreative Projekte entstanden sind. „Diese zahlreichen Kleinprojekte steigern die Attraktivität der Mitgliedsgemeinden und die Lebens- und Wohnqualität im ländlichen Raum“. In Boos steht jetzt am Rathaus bei kleineren Pannen eine Fahrradservicestation zur Verfügung. In den Gemeinden Boos, Fellheim und Pleß wurden zur Begrüßung neue Ortseingangsschilder aufgestellt. In Fellheim wurde am Spielplatz in der Reichlin-von-Meldegg-Straße ein neues Spielgerät aufgestellt. Das größte Projekt ist der Neubau einer Tribüne am Sportplatz, die im Bereich hinter den Tennisanlagen den neuen Zuschauerbereich bildet. Initiator des Tribünenbaus ist der ASV Fellheim, dessen Mitglieder viel ehrenamtliche Arbeit eingebracht haben.

Die Anschaffung eines Kleinbusses für Vereine und die Seniorenbetreuung stand in Niederrieden im Mittelpunkt, genauso wie die Umgestaltung des Rathausplatzes. An drei Standorten im Ortsbereich ist durch die Musikkapelle Heimertingen ein Vereins-Memory entstanden. In Pleß hat der Fischereiverein Waller die Uferzone am Auwaldweiher bepflanzt und die Wege rund um das Gewässer saniert. Reinhard Schaupp freute sich, dass es gelungen ist, den Freizeit- und Erholungswert zu steigern und dabei auch zum Umweltschutz beizutragen. Erfreulicherweise seien letztlich sogar 29 Förderanfragen eingereicht worden. 22 Anträge konnten mit dem Budget abgedeckt und umgesetzt werden.