Boos, Günz, Aitrach: Diese Faschingsumzüge und Partys finden am Wochenende im Unterallgäu und Umgebung statt

Der Fasching erreicht seine Hochphase und ein Umzug jagt den nächsten. Alle Infos zu den Veranstaltungen dreier Gemeinden aus der Region gibt es hier.

16.02.2023 | Stand: 16:32 Uhr

Die Faschingsferien stehen vor der Tür. Und am ersten Wochenende ist dementsprechend einiges los. Nach dem Gumpigen Donnerstag stehen am Faschingssamstag und -sonntag im ganzen Allgäu Umzüge und Narrensprünge an. Unsere Redaktion stellt hier drei Veranstaltungen vor, die im Unterallgäu stattfinden. (Hier finden Sie die schönsten Bilder vom Dämmerumzug in Memmingen)

Faschingsfreunde Boos:

Fasnetstart ist in der Gemeinde Boos am 19. Februar. Um 9 Uhr geht die Narrenmesse in der Kirche St. Martin los. Danach – um 10 Uhr – gibt es ein Weißwurstfrühstück im Dorfgemeinschaftshaus und um 14 Uhr geht der 50. Faschingsumzug los.

Anlässlich dieses Jubiläums wird eine kleine Chronik mit alten Bildern vergangener Umzüge ausgehängt. Eine weitere Besonderheit: Das Publikum darf die Beste aus 50 Gruppen auswählen. Diese gewinnt dann einen Preis. „Es wird auf dem Programmheft einen QR-Code geben. Den muss man einfach mit dem Handy scannen, dann geht es zur Abstimmung“, sagt Felix Friedel, zweiter Vorsitzender der Faschingsfreunde Boos. Wenn die Aktion bei den Zuschauerinnen und Zuschauern gut ankommt, wird es sie auch in den folgenden Jahren geben.

Nach dem Umzug gibt es Kaffee und Kuchen im Dorfgemeinschaftshaus und in zwei Zelten steigen Faschingspartys.

Im Überblick:

19. Februar 2023, 9 Uhr: Narrenmesse in der Kirche St. Martin

19. Februar 2023, 10 Uhr: Weißwurstfrühstück im Dorfgemeinschaftshaus

19. Februar 2023, 14 Uhr: Faschingsumzug mit circa 50 Gruppen; danach Kaffee und Kuchen im Dorfgemeinschaftshaus und Faschingspartys in zwei Zelten

Karnevalsfreunde Günz:

17 Gruppen mit 350 Teilnehmenden werden am 18. Februar ab 13 Uhr durch die Gemeinde Günz ziehen. „Wir nennen es Karnevalszug, nicht Faschingsumzug“, betont Veranstalter Volker Lohmann. Er und seiner Frau Monika kommen nämlich aus Köln, wo das Wort „Fasching“ tabu ist. Unterstützung bekommen die beiden von der Feuerwehr.

Musikalisch untermalt wird die Veranstaltung von den Laub’ner und Westerheimer Blasmusikanten. „Unser Karnevalszug ist klein und dauert nur eine Stunde. Deswegen eignet er sich gut für Familien“, sagt Lohmann. Im Anschluss gibt es Feiern im Gasthof Laupheimer und dem Antik-Hof Harzenetter. Dort sind auch Imbissbuden und Getränkestände zu finden.

Im Überblick:

18. Februar 2023, 13 Uhr: Karnevalszug mit 17 Gruppen, Dauer eine Stunde; danach Partys und Mahlzeiten im Gasthof Laupheimer und dem Antik-Hof Harzenetter

Roiweible Aitrach:

Heute, Freitag, 17. Februar, findet um 11 Uhr die Schülerbefreiung statt. Der traditionelle Rathaussturm folgt gegen abend. Treffpunkt für den Sturm auf das Rathaus ist um 18 Uhr am Kindergarten. Am Samstag ziehen ab 13.30 Uhr circa 60 Gruppen mit 3000 Mitwirkenden beim Narrensprung durch die Gemeinde. Um 20 Uhr folgt der Zunftball.

„Alles wird ablaufen wie vor Corona. Wir sind total motiviert und wollen aufholen, was wir verpasst haben“, sagt Christian Zimmermann, erster Präsident der Narrenzunft Roiweible. Ebenfalls in der Mehrzweckhalle steigt am 20. Februar um 20.30 Uhr eine Rosenmontagsparty und am 21. Februar finden die Festivitäten um 19.30 Uhr mit dem Kehraus ein Ende.

Im Überblick:

17. Februar 2023, 11 Uhr: Schülerbefreiung

17. Februar 2023, 18 Uhr: Rathaussturm (Treffpunkt am Kindergarten)

18. Februar 2023, 13.30 Uhr: Faschingsumzug mit circa 60 Gruppen

18. Februar 2023, 20 Uhr: Zunftball in der Mehrzweckhalle

20. Februar 2023, 20.30 Uhr: Rosenmontagsparty in der Mehrzweckhalle

21. Februar 2023, 19.30 Uhr: Kehraus in der Mehrzweckhalle

