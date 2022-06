Bouldern in Memmingen: Mit Kraft und Kreativität hoch hinaus

Vielfältige Bewegung, Kopfarbeit und der soziale Aspekt: Bouldern lockt immer mehr Interessierte an. Michael Ullrich aus Memmingen erklärt, wie er seine Leidenschaft dafür entdeckte.

04.06.2022 | Stand: 15:00 Uhr

Sein Blick ruht auf der Wand; ein Lächeln macht sich auf seinem Gesicht breit: Michael Ullrich ist Betriebsleiter der Boulderhalle in Memmingen. Der studierte Wirtschaftsingenieur begann selbst vor 18 Jahren in der Jugendgruppe mit dem Bouldern.

Heute schaut der 26-Jährige schon auf so einige Erfolge zurück: In den Jahren 2015 und 2020 war er bayerischer Vizemeister im Bouldern; im Jahr 2021 holte er sich die Titel des deutschen Vizemeisters im Seilklettern sowie jene des bayerischen und süddeutschen Meisters im Seilklettern.

Was seine Leidenschaft für das Bouldern ausmacht? „Die Bewegung an sich und die große Vielfalt an der Bewegung“, sagt er und erklärt: „Beim Bouldern geht es darum, bei möglichst vielen Bewegungen gut aufgestellt zu sein und diese dann auf unterschiedlichem Gelände einzusetzen und so Herausforderungen zu lösen.“

Für alle, die im Jahr 2022 hoch hinaus wollen, hat er einige Tipps parat.

Hoch hinaus: Wie hoch geht es denn eigentlich beim Bouldern?

Michael Ullrich: Maximal 4,5 Meter. In der Memminger Boulderhalle liegt die Spannbreite von zwei Metern bei der Kinderwand bis zur höchsten mit 4,5 Metern Höhe. Die sogenannte Top-out-Wand, von dieser kommt man dann auf die Empore, ist vier Meter hoch.

Welches Schuhwerk braucht man? Welche Kleidung?

Ullrich: Man kann einfach in Sportbekleidung kommen und sich als Neueinsteiger auch gerne Kletterschuhe ausleihen. Diese Schuhe haben kein Profil. Die Sohle ist aus Gummi, damit man eine gute Reibung hat. Zudem haben Kletterschuhe eine harte Kante, damit man Halt auf den kleinen Tritten hat.

Was muss ich sonst zum Bouldern mitbringen?

Ullrich: Freunde. Es ist ein sehr sozialer Sport. Es ist nicht so, dass man allein gegen den Boulder steht, sondern man sich zusammen Lösungen überlegt und auch gemeinsam chillt. Es muss gar nicht jemand sein, den man kennt. Manchmal ergibt es sich auch so, man kommt ins Gespräch, weil man am gleichen Boulder interessiert ist und schafft es dann gemeinsam. Bouldern ist für alle offen und jeder kann es ausprobieren. Jeder findet ein Gelände, auf dem er sich wohlfühlt.

Wie steht es um die Körpergröße? Spielt sie eine Rolle?

Ullrich: Natürlich gibt es Körperkompositionen, bei denen man sich leichter tut. Es gilt: Je mehr Kraft auf weniger Gewicht, umso besser kommt man zurecht. So manches Mal wird es eine kleinere Person zum Beispiel bei einer Verschachtelung leichter haben, dann gibt es sicher wieder Passagen, wo größere Personen Vorteile haben. Jeder sollte aber eine Lösung finden können. Wichtig ist, dass man seine Stärken und Schwächen kennt und den Kletter-Stil entsprechend anpasst.

Wer darf/sollte bouldern und wer nicht? Gibt es Empfehlungen zum Beispiel mit Blick auf Menschen mit einem neuen Gelenk?

Ullrich: Klar ist, dass die Weichbodenmatte immer nur eine gewisse Menge an Sturzenergie aufnimmt. Bei einer eigenen Einschränkung sollte ich mein Handeln also anpassen, damit zum Beispiel die Strecke, die ich fallen kann, potenziell kleiner ist. Jeder sollte aber schauen, wo und wie er sich sicher fühlt und nach Augenmaß handeln.

Die Weichbodenmatte: ein gutes Stichwort. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Bouldern und Klettern?

Ullrich: Beim Bouldern geht man maximal bis auf 4,5 Metern Höhe – und hat unten die Matte. Vom Klettern spricht man, wenn es ans Seil geht. Dann haben wir einen Gurt, ein Seil und einen Sicherungspartner. Ein Sturz wird durch das Seil aufgefangen. Es gibt keine Matte.

Bevor es richtig losgeht: Sollte man sich aufwärmen?

Ullrich: Ja, ein Aufwärmen empfiehlt sich sehr. Finger und Schulter sind sehr wichtig, denn dort treten am häufigsten Verletzungen auf.

Was sind dann die ersten Schritte?

Ullrich: Als erstes schaut man, was man bouldern möchte, also welches Level. Es gibt in jeder Halle gewisse Skalierungen und man orientiert sich dann an den Farbmarkierungen. Dann wird an der Wand geschaut, wo der Boulder beginnt. Der Start ist definiert. Es geht los und wenn der letzte Griff erreicht ist, habe ich es geschafft.

Und wie klettere ich die Wand richtig hoch?

Ullrich: Ganz wichtig: Auf den Tritt sollte man mit der Fußspitze gehen. Natürlich gibt es Möglichkeiten, um sich effizient an der Wand zu bewegen. Technische Feinheiten lernt man, je öfter man bouldert.

Anfängerfehler: Der Tritt sollte nicht mit dem ganzen Fuß genutzt werden. Bild: Maike Scholz So sieht die richtige Position aus: mit der Zehenspitze auf den Tritt. Bild: Maike Scholz

Wie oft kann man denn zum Bouldern gehen?

Ullrich: Als Anfänger ist es zumeist einmal in der Woche, dann sind die Finger sozusagen durch. Später kann man auch vier Mal in der Woche bouldern. Wichtig ist, dass man ein Übertraining vermeidet, denn letztlich braucht der Körper die Regeneration.

Sie haben schon zu Beginn vom Bouldern geschwärmt. Wie würden Sie für die Sportart locken?

Ullrich: Bouldern ist ein Fitnessstudio, nur in genialer Form. Es gibt eine Vielfalt an Bewegung, man strengt sich an, mobilisiert und kräftigt. Die Bewegung an sich ist deutlich spannender, weil es auch Tüftelaspekte gibt. Ich muss auch eine gewisse Kopfarbeit leisten, quasi kreativ sein, um Lösungen zu finden, einen Boulder anzugehen und zu schaffen. Hinzu kommt der soziale Aspekt. Dieses ganze Paket macht das Bouldern einfach so spannend und löst derzeit auch einen wahren Boom in dieser Sportart aus.

