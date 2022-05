Die Polizei meldet heute Vormittag einen Wohnungsbrand in Buxach bei Memmingen. Die Feuerwehr ist vor Ort. Was bisher bekannt ist.

13.05.2022 | Stand: 10:21 Uhr

Die Erstmeldung der Polizei wurde um 9.53 heute Vormittag verschickt: Brand in Buxach. Im Ortsteil von Memmingen wurde Feuer in einer Wohnung gemeldet. Feuerwehr und Rettungskräfte seien in der Anfahrt und sind inzwischen vor Ort.

Mehr Informationen folgen in Kürze.

