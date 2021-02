Bauernhof in Buxheim bei Memmingen brennt

Einen Brand in Buxheim bei Memmingen melden Polizei und Feuerwehr heute am Donnerstagmorgen. Einsatzkräfte kämpfen gegen das Feuer auf einem Bauernhof.

11.02.2021 | Stand: 08:38 Uhr

In einem landwirtschaftlichen Anwesen in Buxheim bei Memmingen ist ein Feuer ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Brand am Donnerstag gegen 7.50 Uhr gemeldet. Nach ersten Informationen soll ein Bauernhof in der Egelseer Straße brennen.

Kreuzung Egelseer Straße in Buxheim ist gesperrt

Einsatzkräfte der Feuerwehr sind vor Ort, um das Feuer zu löschen. Die Kreuzung zwischen Egelseer Straße, Marienplatz und Schmiedeberg ist laut Polizei derzeit gesperrt.

Zur Brandursache gibt es derzeit noch keine Informationen. Auch ist laut Polizei noch nicht bekannt, ob bei dem Brand Menschen in Gefahr geraten sind.

Wir berichten an dieser Stelle weiter, sobald neue Informationen vorliegen.