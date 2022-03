Brandalarm in Heimertinger Firma sorgt für Großeinsatz der Feuerwehr - hoher Schaden

Feuerwehr-Großeinsatz in Heimertingen bei Memmingen wegen eines Brandes: Laut Polizei ist dabei bei einer Firma hoher Schaden entstanden.

18.03.2022 | Stand: 16:46 Uhr

In Heimertingen im Unterallgäu hat es am Freitagvormittag gebrannt. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Vorfall bei einem Unternehmen in der Grüntenstraße. Dort habe man eine minimale Rauchentwicklung festgestellt.

Feuer in Heimertingen: Feuerwehr rückt zu Unternehmen in der Grüntenstraße aus

Diese sei auf einen technischen Defekt an einem Gerät zurückzuführen, gibt die Polizei unserer Redaktion gegenüber an.

Über offenes Feuer ist derzeit noch nichts bekannt. Die örtlichen Feuerwehren waren dennoch mit einem Großaufgebot im Einsatz. Laut Polizei beträgt der entstandene Schaden zwischen 40.000 und 50.000 Euro.