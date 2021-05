Gartenlaube brennt in Memmingerberg - Feuerwehr verhindert Schlimmeres

Bei einem Brand am späten Montagabend in Memmingerberg ist Schaden von etwa 15.000 Euro entstanden. Die Feuerwehr verhinderte Schlimmeres.

In Memmingerberg hat am späten Montagabend ein Brand Feuerwehren und Rettungsdienste auf den Plan gerufen. Gegen 23.26 Uhr meldeten sich laut Polizei mehrere Anrufer: Im Garten eines Mehrfamilienhauses in der August-Hederer-Straße rauchte es stark.

Flammen greifen auf andere Gartenhütten über

Als Polizei, der Rettungsdienst und die Feuerwehr Memmingerberg und Memmingen vor Ort eintrafen, brannte eine Gartenlaube komplett. Die Flammen griffen bereits auf weitere Gartenhütten über. Die Feuerwehr löschte den Brand und verhinderte, dass die Flammen auf eine Doppelgarage und ein Mehrfamilienhaus übergriffen.

15.000 Euro Schaden durch Brand

Durch den Brand entstand ein Gesamstschaden in Höhe von knapp 15.000 Euro - die Gartenlaube brannte vollständig ab, an der Gartenhütte und der Doppelgarage entstanden leichte Schäden. Wie es zu dem Brand kam ist bislang nicht klar. Die Kriminalpolizei Memmingen ermittelt.

