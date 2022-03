Frau entdeckt Brand an Hauswand in Ottobeuren - und rettet ihrem Nachbarn wohl das Leben

Eine Frau hat offenbar ihrem Nachbarn das Leben gerettet: Sie entdeckte den Brand an einem Haus in Ottobeuren, der wohl schlimmer hätte enden können.

22.03.2022 | Stand: 07:07 Uhr

Beim Brand eines Wohnhauses am späten Montagabend in Ottobeuren (Landkreis Unterallgäu) ist ein Schaden in Höhe von knapp 25.000 Euro entstanden. Der Hausbesitzer hatte allerdings einen guten Schutzengel: Seine Nachbarin.

Nachbarin entdeckt Feuer an Wohnhaus in Ottobeuren

Die Frau hörte laut Polizei am Montag gegen 22.25 Uhr seltsame Geräusche vom Grundstücks ihres Nachbarn. Sie ging ans Fenster und sah ein großes Feuer an der Hauswand. Die Frau alarmierte umgehend die Rettungskräfte.

Flammen an Brennholzstapel meterhoch

Als die Feuerwehr eintraf, brannte ein Brennholzstapel, der an der Hauswand aufgeschichtet worden war, bereits meterhoch. Die Kameraden löschten das Feuer schnell. Die Flammen reichten zuvor aber bis zu einem Dachvorsprung hoch, so dass die Holzverkleidung und Dachbalken bereits verschmort waren.

81-Jähriger hatte Holz zu nah an der Hauswand platziert

Wie sich herausstellte, hatte der 81-jährige Hauseigentümer sein Brennholz zu nah an den außen an der Hauswand verbaute Edelstahlkamin gestapelt. Das heiße Kamin hatte das Brennholz schließlich in Brand gesetzt.

25.000 Euro Schaden bei Brand in Ottobeuren

Am Kamin, an der Außenfassade und am Dach entstand ersten Schätzungen zufolge ein Schaden in Höhe von etwa 25.000 Euro. Menschen wurden bei dem Brand allerdings nicht verletzt. Die Feuerwehr war mit gut 30 Kräften und der Rettungsdienst mit sechs Mitarbeitern im Einsatz.

