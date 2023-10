Gesundheitsversorgung im Unterallgäu: Braucht es Alternativen zum Hausarzt?

Mit Blick auf die Entwicklung bejaht ein Experte das – und zeigt den Bürgermeistern Visionen auf: auch zu besserer Patientensteuerung und dem Einsatz von KI.

30.10.2023 | Stand: 05:45 Uhr

Seifenblasen, die anstelle von Bienen für die Blütenbestäubung sorgen sollen. Roboter, die zum Beispiel eigenständig Verwundete bergen könnten. Bilder davon zeigte Professor Axel Olaf Kern, als er über die Zukunft der hausärztlichen Versorgung im Unterallgäu sprach – und dabei viel Vorstellungsvermögen einforderte. „Es braucht neue Ideen“, lautete die Botschaft, die Kern an Landrat Alex Eder sowie Bürgermeister und Bürgermeisterinnen richtete.

Die Bevölkerung wird älter, der Bedarf an ärztlicher Behandlung wächst

Wirtschaftswissenschaftler Kern ist spezialisiert auf Gesundheitsökonomie und lehrt an der Hochschule Ravensburg-Weingarten. Als jetzt der Unterallgäuer Kreisverband des Bayerischen Gemeindetags in Legau zusammenkam, ging Kern auf eine Untersuchung für die Gesundheitsregion plus zur aktuellen Versorgungslage und zur Entwicklung des Bedarfs ein. In der Bevölkerung, in der der Anteil der über 65-Jährigen bis 2041 stark steigt, wächst demnach erheblich der Bedarf an ärztlicher Versorgung. Das Ausmaß demonstrierte Kern am Beispiel Bluthochdruck, ganz oben auf der Liste der häufigsten Krankheiten in Hausarztpraxen. Bis 2040 wird hier im Vergleich zu 2021 im Landkreis ein Anstieg von 16,6 Prozent, in der Stadt Memmingen von 11,8 Prozent vorausgesagt.

Viele Hausärzte im Unterallgäu hören in den nächsten zehn Jahren auf

Dem steht gegenüber, dass sich die von Kern als „angespannt“ bezeichnete Situation in der Versorgung durch Hausärzte zuspitzen wird. Sei doch anhand der Altersstruktur der Mediziner davon auszugehen, dass in zehn bis 15 Jahren etwa 50 Prozent von ihnen aufhören. Dieser Schwund lasse sich nicht kompensieren: „Der Versuch, sie zu ersetzen, wird nicht gelingen: So viele Ärzte finden Sie nicht mehr.“ Denn viele Medizinstudierende wählten andere Berufsbereiche und Frauen, deren Anteil in der Ärzteschaft wächst, übten den Beruf oft nicht in Vollzeit aus. Ein Wandel besteht laut Kern auch darin, dass Ärztinnen und Ärzte heute oft nicht selbstständig eine Praxis führen, sondern angestellt tätig sein wollten. Dadurch gehe die Entwicklung hin zu den Medizinischen Versorgungszentren (MVZ). (Welche Probleme für Patienten schon jetzt entstehen, lesen Sie im Beitrag: Die medizinische Situation in Memmingen und im Unterallgäu hat sich enorm verschlechtert)

Angesichts der komplexen Situation trat Kern dafür ein, neue Ideen zu erwägen, selbst wenn sie „durchgeknallt“ erschienen. In seinen folgenden Visionen griff er weit aus – so weit, dass mancher Zuhörer es später als „zu theoretisch“ empfand oder keine konkreten Ansatzpunkte erkannte, wie Gemeinden in ihrem Handlungsspielraum aktiv werden können.

Können auch Apps und digitale Angebote den Patienten weiterhelfen?

Ein Ansatz des Referenten: Maschinen und Technik könnten menschliche Arbeit ergänzen. Kern sprach über Apps sowie digitale therapeutische Angebote und schilderte als Beispiel ein Projekt, bei dem Künstliche Intelligenz etwa psychologische Unterstützung leisten soll. Vielversprechende Anwendungsperspektiven bieten für Kern auch Roboter – dies zeigten Entwicklungen eines Unternehmens, das als Ableger des Massachusetts Institute of Technology (MIT) gegründet wurde. Zum Gegenrezept gegen überfüllte Praxen und lange Wartezeiten gehört Kern zufolge eine bessere Patientensteuerung. Es gelte, jene herauszufiltern, denen anders als mit einem Arztbesuch geholfen werden könne. Die Bürgermeister rief er zum Nachdenken darüber auf, welche Gesundheitsberufe in ihren Orten vertreten sind. Denn nach Überzeugung des Referenten könnten einige davon „arztnahe Aufgaben“ übernehmen. Er nannte hier Physiotherapeuten, akademisch qualifizierte Pflegekräfte, Zahnärzte und Apotheker. Letztere könnten etwa Impfungen verabreichen: „Ich weiß, die Ärzteschaft sieht das kritisch. Aber das sind Lösungsstrategien, über die man zumindest nachdenken muss.“

Kern brachte auch Lotsen ins Spiel, die Patienten durch das Gesundheitssystem navigieren. Diese Rolle wäre demnach für Arzthelferinnen denkbar, wenn eine Praxis in einer Gemeinde geschlossen wird. So blieben sie als wertvolle Fachkräfte für das System und die Versorgung erhalten. Ein Appell Kerns lautete, kommunenübergreifend zu denken – etwa wenn es um den Standort für ein MVZ geht. Bei alledem machte er klar, dass das Thema Gesundheit weit vor dem Arztbesuch ansetze – das beginne etwa schon beim Kopfsteinpflaster auf dem Gemeindeplatz, das für Ältere eine Sturzgefahr mit sich bringen könne. Es gehe zudem um Fragen wie die nach Logistik und ÖPNV-Anbindung, mit der ein Patient zu einer Praxis gelangt. (Ärztemangel in Memmingen und im Unterallgäu: Ist der Medibus die Lösung?)

Gesprächsrunden mit Ärzten und Bürgermeistern geplant

Er sei sich bewusst, dass die Zuständigkeit für die Gesundheitsversorgung woanders liege, sagte Kern zu den Bürgermeistern. Andererseits seien sie für die Menschen vor Ort die ersten Ansprechpartner – und auch diejenigen, die am besten die Gegebenheiten in ihren Gemeinden kennen würden. So will Kern den Untersuchungen nicht nur eine Gesprächsrunde mit Ärztinnen und Ärzten folgen lassen, um Perspektiven zu erarbeiten. Anregungen soll auch ein Austausch mit den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern liefern.