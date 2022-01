Brennende Mülltonne sorgt für Feuerwehreinsatz in Mindelheimer Altstadt

Zu einem Mülltonnen-Brand in der Mindelheimer Maximilianstraße rückte am Sonntag die Feuerwehr aus. Nur einen Tag vorher hatte dort ein Schuppen gebrannt.

03.01.2022 | Stand: 13:48 Uhr

Eine brennende Mülltonne hat am Sonntagnachmittag zu einem Feuerwehreinsatz in der Mindelheimer Altstadt geführt. In einem Hinterhof der Maximilianstraße stand eine Mülltonne in Flammen. Eine aufmerksame Anwohnerin bemerkte dies und informierte die Feuerwehr.

Diese konnte die Mülltonne schnell löschen und so größeren Schaden verhindern. Die Maximilianstraße war für die Zeit des Einsatzes etwa eine halbe Stunde lang gesperrt. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf etwa 1000 Euro. Da es durchaus möglich ist, dass die Tonne absichtlich angezündet wurde, bittet die Polizei um Hinweise unter der Telefonnummer (08261) 76850.

Bereits einen Tag zuvor brannte es in der Mindelheimer Altstadt

Nur einen Tag zuvor hatte eine Hütte in der Mindelheimer Altstadt gebrannt. Ein unbewohnter Anbau, angrenzend an die Stadtmauer, stand in Flammen. Die Feuerwehr Mindelheim konnte auch bei diesem Brand größeren Schaden verhindern, angrenzende Wohnhäuser fingen kein Feuer. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei dennoch auf rund 150.000 Euro.