Immer mehr Holzdiebe streifen durch heimische Wälder

Es wird im Allgäu mehr Brennholz gestohlen. Zugleich kann sich das Forstamt Memmingen vor Anfragen nach Holz kaum retten - doch die Wartezeit ist lang.

15.11.2022 | Stand: 06:24 Uhr

Nicht nur die Preise für Öl und Gas sind enorm gestiegen, sondern auch die Brennholzpreise. Um Geld zu sparen, schrecken manche Zeitgenossen auch nicht vor Diebstahl zurück. So waren in jüngster Zeit immer wieder Meldungen wie diese in der MZ zu lesen: „Diebe stehlen fünf Ster Holz in Wohngebiet.“ Oder: „Brennholzdieb im Staatswald ertappt.“ In der Tat verzeichnete das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West in diesem Jahr in seinem gesamten Zuständigkeitsbereich einen deutlichen Anstieg von Holzdiebstählen.

Förster versehen Brennholz im Unterallgäu mit Peilsendern

„Gegenüber dem Vorjahr sind wir vom einstelligen in den zweistelligen Bereich gerutscht“, sagt Polizeisprecher Dominic Geißler auf Anfrage unserer Redaktion. Auch im Landkreis Unterallgäu sei mehr Holz gestohlen worden. „Aber in einem geringeren Maß“, sagt Geißler. Die Zahl sei hier weiterhin einstellig. „Aber es ist eindeutig ein Trend nach oben zu verzeichnen“, gibt der Sprecher zu bedenken. Um den Holzdieben auf die Spur zu kommen, präparieren Förster im Staatswald mittlerweile am Wegesrand gestapeltes Holz mit Peilsendern.

Derartige Geräte kommen im Memminger Stadtwald noch nicht zum Einsatz. Allerdings verzeichnet das städtische Forstamt bislang auch noch keinen Holzdiebstahl. „Wir sind glücklicherweise bislang verschont geblieben“, sagt Forstamtsleiter Stefan Honold. Nach seinen Worten ist im städtischen Wald aufgrund der zahlreichen Spaziergänger, Jogger und Reiter einfach zu viel los, sodass sich Diebe nicht trauen, geschlagenes Holz einfach mit einem Hänger abzutransportieren. (Lesen Sie auch: Welches Kaminholz brennt am besten?)

Energiekrise: Ein Jahr lang warten auf Brennholz

Was hingegen auch in Memmingen stark zugenommen hat, ist die Nachfrage nach Brennholz. „Wir können leider nicht mehr allen Anfragen der Bürger nachkommen“, sagt Honold: „Die Wartezeit beträgt mittlerweile etwa ein Jahr.“ Unter den Käufern sind zahlreiche Stammkunden, die bereits seit Jahren ihr Brennholz bei der Stadt erwerben. Neukunden haben es laut Honold mittlerweile recht schwer, berücksichtigt zu werden.

Die Stadt bietet übrigens kein fertiges Brennholz an. Vielmehr müssen die Käufer geschlagene Stämme selbst klein sägen und aus dem Wald transportieren. „Das ist für manchen wie eine Art Hobby“, sagt der Stadtförster. Das am weitesten vorbereitete Holz, das die Stadt verkauft, sind etwa fünf Meter lange Teile von Baumstämmen, die am Boden liegend gestapelt werden. Käufer müssen einen Motorsägen-Schein vorweisen können, bevor sie das Holz im Stadtwald verarbeiten und abtransportieren dürfen. Den Preis für einen Ster dieses Holzes habe die Stadt bislang nur um etwa 20 Prozent angehoben, obwohl die Holzpreise in der Vergangenheit wesentlich mehr gestiegen seien. „Es ist unser Bestreben, bezahlbares Brennholz anzubieten“, sagt Stadtförster Honold.

Wo ist Holz sammeln erlaubt?

Was die Stadt nicht mehr anbietet, sind sogenannte Leseholzscheine. Mit so einer Erlaubnis durfte man früher Holz sammeln, das im Stadtwald auf dem Boden lag. „Das wäre mittlerweile nicht mehr zu kontrollieren“, sagt Honold. Zudem sei es auch zu gefährlich, auf eigene Faust in den Wald zu ziehen. Wer bei der Stadt nach so einem Sammelschein fragt, dem raten die Experten dazu, einen Motorsägenschein zu machen und sich dann für einen Holzkauf bei der Stadt zu bewerben.

Wer in anderen Wäldern Holz sammeln möchte, muss auf jeden Fall beim zuständigen Forstamt oder bei der jeweiligen Gemeinde eine Genehmigung beantragen. Hierbei werden in der Regel die Holzmenge und der Preis festgelegt. Wer einfach so Äste und Zweige im Wald sammelt, muss mit einer Strafe rechnen. Denn Holzklau ist kein Kavaliersdelikt.

Die Stadt Memmingen nutzt ihren Wald im Übrigen auch zur Produktion von Holzhackschnitzel. Diese werden aber nicht verkauft, sondern zum Heizen der Schulgebäude und Turnhallen des Berufsbildungszentrums (BBZ) und der FOS/BOS genutzt. „Dadurch werden etwa 200.000 Liter Heizöl im Jahr eingespart“, sagt Stefan Honold.

Lesen Sie auch: Gibt es genug Holz für den Winter? - Das sagen Allgäuer Experten