31 Flüchtlinge aus der Ukraine kommen nirgendwo in Bayern unter. Die Gemeinde Pleß stellt die Mehrzweckhalle zur Verfügung. Viele Helfer packen mit an.

09.03.2022 | Stand: 15:51 Uhr

Schnelle und unbürokratische Hilfe haben 31 ukrainische Flüchtlingen in Pleß erfahren. In nur wenigen Stunden wurde die Mehrzweckhalle von einem Helferteam zu einer Notunterkunft umgestaltet. Mitorganisator Julian Nitsche berichtete, dass am Wochenende ein Hilferuf der Arbeiterwohlfahrt im benachbarten Altenstadt die Gemeinde erreicht habe.