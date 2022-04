Bürger aus Wolfertschwenden müssen tiefer in dieTasche greifen

Die Bürgermeisterin spricht von einem „schmerzlichen Schritt“ und erklärt die Gründe für den Preisanstieg in Wolfertschwenden und Dietratried.

Die Bürger in Wolfertschwenden und Dietratried müssen für den Verbrauch des Trinkwassers deutlich tiefer in die Tasche greifen. Die Erhöhung des Wasserpreises von 20 Cent je Kubikmeter auf einen Euro fällt zudem recht heftig aus. Die jährliche Grundgebühr für Privathaushalte wurde von 7,50 Euro auf nunmehr 25 Euro angehoben. Gestiegen ist auch die Schmutzwassergebühr. Hierfür wurde das Gebührenaufkommen von 1,10 Euro pro Kubikmeter auf 1,50 Euro angehoben.

Höhere Preise sorgen für Unruhe in Wolfertschwenden

Bürgermeisterin Beate Ullrich betont, dass es sich bei den Gebührenanhebungen um einen schmerzlichen Schritt handelt, der auch für Unruhe und Informationsbedarf im Ort gesorgt hat. Letztlich habe es aber keine Alternative gegeben. Wasser und Abwasser seien kostendeckende Einrichtungen. Defizite und auch Überschüsse müsse man im Zuge der Gebührenkalkulation an die Bürger weitergeben.

Dass in Wolfertschwenden und Dietratried eine prekäre Situation entstanden ist, geht demnach auf eine bereits lange Jahre zurückliegende Entwicklung zurück. Die Gebühren seien vor ihrer Amtszeit über den Haushalt beziehungsweise die Gewerbesteuereinnahmen subventioniert worden. Ein Zustand, den laut Bürgermeisterin Ullrich auch das Landratsamt nicht länger mittragen wollte. Letztlich sei man mit dem Rücken zur Wand gestanden.

Wasserpreise in Wolfertschwenden steigen - wie könnte man das Problem lösen?

Eine Neukalkulation durch ein Sachverständigenbüro brachte nun den Stein quasi ins Rollen. Laut Ullrich hätte der Wasserpreis entsprechend der neuen Kalkulationsbasis sogar noch höher angehoben werden müssen. 1,11 Euro plus Mehrwertsteuer wären eigentlich für die nächsten vier Jahre fällig geworden. Um die Erhöhung etwas abzumildern, einigte sich das Ratsgremium auf einen Euro. Bei der nächsten Kalkulation werde man sehen, ob man ein Defizit oder einen Überschuss mit einkalkulieren muss. Die Bürgermeisterin meinte, dass ein Euro für 1000 Liter Trinkwasser trotzdem ein konkurrenzlos günstiger Preis ist. Zudem sei der Wasserpreis schon seit 1996 beziehungsweise seit 25 Jahren nicht mehr angehoben worden.

Eine Subvention über den Haushalt oder die Gewerbesteuer ist aus Sicht der Bürgermeisterin auch nicht gerecht. Die Bürger in Niederdorf seien schon seit den 1970er Jahren an die Wasserversorgung der Woringer Gruppe angeschlossen und haben somit nicht vom günstigen Wasserpreis profitiert. Dass die Gebühren rückwirkend zum 1. Juli 2021 angehoben werden, sei durch einen Bevorratungsbeschluss abgedeckt, der die Gemeinde ermächtige, die Gebühren auch nachträglich anzupassen. Eigentlich hätte das schon vergangenes Jahr erfolgen müssen. Die Neukalkulation habe sich allerdings länger hingezogen als geplant. Die Gebühren weiter zu subventionieren, wäre laut Ullrich auch aus wirtschaftlicher Sicht keine gute Idee. Einerseits seien die Gewerbesteuereinnahmen derzeit nicht so üppig und andererseits sei das Abfließen über Umlagezahlungen beträchtlich. „Es bleibt nur rund 33 Prozent der Gewerbesteuer bei der Gemeinde.“

Dass im Bereich Wasser und Abwasser beträchtlich Investitionen auf die Gemeinde zukommen, mache die Situation auch nicht leichter. Die Sanierung der Quellfassungen Weißenbrunn werde rund 750.000 Euro kosten. Für Instandsetzungsarbeiten im Bereich des Hochbehälters müssen demnach mehr als eine Millionen Euro aufgebracht werden. Für diese Investitionen wäre es möglich gewesen, Rücklagen zu bilden, die den Wasserpreis weiter belastet hätten. „Das haben wir aber nicht gemacht“. Bei Einzel- oder Härtefällen gäbe es die Möglichkeit, die Belastung über Ratenzahlungen oder Stundungen abzumildern.

