Bürgerbefragung zur Straßenbeleuchtung in Ottobeuren der richtige Weg

Mit Blick auf die Ereignisse vor zwölf Jahren ist die Entscheidung des Marktgemeinderats in Ottobeuren ein guter Kompromiss.

09.11.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Dass der Antrag der Grünen über eine nächtliche Abschaltung der meisten Laternen im Ort für Zündstoff im Ottobeurer Gemeinderat sorgen wird, war absehbar. Bereits vor über zehn Jahren hatte es aus der Bürgerschaft heraus Proteste gegen die damalige Entscheidung der Räte gegeben. Viele Argumente von Befürwortern und Gegnern sind damals wie heute durchaus diskutabel. Einen neuerlichen Antrag, der durchaus hehre Ziele verfolgt, einfach so vom Tisch zu wischen, nur weil man annimmt, dass das bei der Bevölkerung nicht gut ankommt, wäre aber der falsche Weg gewesen. Denn die Aussagen einiger Räte in der jüngsten Sitzung haben deutlich gemacht, dass die Wahrnehmung über das vermeintliche Stimmungsbild im Ort unterschiedlicher kaum sein kann. Daher ist der Vorschlag des Zweiten Bürgermeisters Markus Albrecht richtig, die Bürger dazu zu befragen. Denn so lässt sich das tatsächliche Meinungsbild besser abbilden. Dabei ist eines aber wichtig: Das Ergebnis, das anders als etwa bei einem Bürgerentscheid, nicht rechtlich binden wäre, muss von Kritikern wie auch Befürwortern akzeptiert werden. Sonst wäre die Befragung umsonst gewesen und Proteste, egal von welcher Seite, wären vorprogrammiert.

