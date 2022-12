Bürgerforum Altstadt Memmingen will klimagerechten Städtebau

Die Mitglieder schauen auf die künftige Begrünung des Rosenviertels und verfassen einen offenen Brief an den Oberbürgermeister. Welche Vorstellungen und Vorschläge darin enthalten sind.

14.12.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Wie verändert das Klima die Lebens- und Arbeitssituation in der Stadt? Welche Konsequenzen gibt es und wie kann denen entgegengewirkt werden? Bei der jüngsten Debatte der Stadt zum Klimakonzept für interessierte Memmingerinnen und Memminger waren auch Mitglieder des Bürgerforums Altstadt Memmingen dabei. Warum sich das Bürgerforum dazu entschied, jetzt einen offenen Brief an Oberbürgermeister Manfred Schilder zu verfassen und was das mit dem Rosenviertel in Memmingen zu tun hat, erklärt der Vorsitzende Joseph Neudegger im Gespräch mit unserer Redaktion.

Nach der Veranstaltung kommen Gedanken an das Rosenviertel auf

„Der Gedanke an das Rosenviertel ist bei uns wieder aufgekommen“, erzählt er und ergänzt mit Blick auf das Klima: „Da ist nicht das Optimum, das wir erreichen wollten.“ Das Bürgerforum will deswegen das Thema der Begrünung aufgreifen. Neudegger: „Obwohl der Entscheidungsprozess schon sehr weit fortgeschritten ist, die Bagger aber glücklicherweise noch nicht rollen, besteht jetzt noch die Chance, in einem kompletten Innenstadtquartier eine solche Stadtoase von der Größe des Marktplatzes im Zusammenhang mit vielen neuen Wohnungen zu realisieren.“

Gewerbeflächen als Dreh- und Angelpunkt

Aus Sicht des Bürgerforums seien die Gewerbeflächen der Dreh- und Angelpunkt, die „so viel Platz wegnehmen und man sich fragen muss, ob diese, mit Blick auf den ganzen Leerstand, überhaupt sinnig sind“. Neudegger weiter: „Die Ergebnisse der drei prämierten Wettbewerbsteilnehmer entsprechen nach Wahrnehmung des Bürgerforums nicht den hohen Ansprüchen und hervorragenden Ausführungen zu dem Modellprojekt. Im Gegenteil: Alle drei auf der Grundlage der Ausschreibung eingereichten und prämierten Wettbewerbsarbeiten führen im Ergebnis dazu, dass große, mögliche und öffentliche Grün-, Frei- und Aufenthaltsflächen zwei höchst fragwürdigen Entscheidungen zum Opfer fallen: zum einen für Großraumläden des Sport- und Modebereichs. Zum anderen soll der Innenbereich weitestgehend mit Gebäuden und in Kombination mit den Großraumläden überbaut werden.“

Was sich das Bürgerforum wünscht

Das Bürgerforum wünsche sich eher Wohnungsbau, um dann auch Freiflächen zu schaffen. „Innenstädte ganz allgemein sind von der Klimaerwärmung viel stärker betroffen“, so der Vorsitzende des Bürgerforums. Jetzt müsse man doch die Chance beim Rosenviertel ergreifen, den Vorschlägen der Experten bei der Veranstaltung zum Klimakonzept Rechnung zu tragen. Das Bürgerforum wolle deswegen den Versuch wagen und ein alternatives Bebauungskonzept vorschlagen, das „den angesprochenen klimatologischen Gesichtspunkten gerecht wird“: Es handele sich dabei um eine „einfache Blockrandbebauung mit terrassierten Wohnungen und Gartenanteilen nach innen – auf einen großen öffentlichen und durchlässigen Grünraum orientiert – und ein giebelständiges Erscheinungsbild entsprechend der Altstadt nach außen“.

Altstadtquartier soll "Grünoase" sein

Grundlage sei natürlich der Verzicht auf große Läden, die laut dem Bürgerforum unerwünschten Straßenverkehr mit Lärm- und Abgasemissionen in die Innenstadt bringen und die Existenz der vorhandenen Läden gefährden. Vorschlag des Bürgerforums: ein Nahversorger sowie eine Vielzahl kleinerer Geschäfte, die auf das Wohnumfeld bezogen sind. So könnte dieses Altstadtquartier auch zu einer „Grünoase“ werden. „Wir haben jetzt einfach die Bitte an die Stadt, das Thema doch noch einmal aufzugreifen“, sagt Joseph Neudegger.

