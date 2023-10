Bürgermeister von Memmingens Partnerstadt Tschernihiw: „Wir bleiben optimistisch“

Memmingens Oberbürgermeister Jan Rothenbacher tauscht sich mit seinem Amtskollegen aus Tschernihiw aus. So ist die aktuelle Lage in der ukrainischen Stadt.

06.10.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Oberbürgermeister Jan Rothenbacher hat sich bei einem Videoanruf mit dem amtierenden Bürgermeister der ukrainischen Partnerstadt Tschernihiw, Oleksander Lomako, über die Lage in der Stadt ausgetauscht. Mit dabei war auch die Leiterin der Stabsstelle Städtepartnerschaften, Alexandra Hartge, teilt die Stadt in einer Presseerklärung mit.

„Die Lage ist weiterhin sehr dramatisch. Trotzdem bleiben wir optimistisch und planen bereits den Wiederaufbau unserer Stadt“, äußerte sich Lomako demnach.

Memmingen Oberbürgermeister spricht über weitere Spenden in Höhe von 50.000 Euro

Memmingens Stadtoberhaupt freute sich, mitteilen zu können, dass nochmals Spendengelder von rund 50.000 Euro an Tschernihiw überwiesen werden können. Die Gelder sollen in Absprache mit Lomako für den Ausbau des Schulangebots verwendet werden. So könnten drei zerstörte Klassenräume für den Unterricht von Fremdsprachen technisch ausgestattet und auch dringend benötigte Ausrüstung für die Schulküchen beschafft werden.

Dank an Memminger Bürger und Unternehmen

Lomako dankte der Memminger Bürgerschaft und den angesiedelten Unternehmen für ihre hohe Spendenbereitschaft. „Die vielen Lastwagen mit Hilfsgütern und die Errichtung von Wärmestuben unterstützen alle Bürgerinnen und Bürger von Tschernihiw enorm, ebenso wie die Aufnahme von ukrainischen Flüchtlingen in Memmingen. Das bedeutet uns wirklich sehr viel“, wird er in der Erklärung der Memminger Stadtverwaltung zitiert.

Zum Abschied versicherte Rothenbacher: „Es freut uns sehr, dass wir weiterhin helfen können. Weiterhin ist es wichtig, nach vorne zu schauen. Ich hoffe, die Lage entspannt sich bald, sodass wir uns persönlich treffen können. Auf dem Weg dahin werden wir weiter an ihrer Seite stehen.“

Städtepartnerschaft: Leiterin der Memminger Stabbstelle äußert sich besorgt

Alexandra Hartge, Leiterin der Stabsstelle Städtepartnerschaften, bertreut den Kontakt mit der Partnerstadt Tschernihiw. Sie äußerte sich in dem Gespräch ebenfalls sehr besorgt: „Die Freundschaft zwischen unseren beiden Städten besteht seit über 30 Jahren und wir tragen sie tief in unseren Herzen. In Gedanken sind wir bei Ihnen“, wird sie zitiert.

Die Partnerschaft der Stadt Memmingen mit Tschernihiw hat ihre Ursprünge Anfang der 1990er Jahre. Es fanden in den fast drei Jahrzehnten der Freundschaft zahlreiche Austauschmaßnahmen in den Bereichen Schulen, Bildung, Wirtschaft, Medizin, Sport und Kultur statt. Die offizielle Partnerschaftsurkunde der beiden Städte wurde im Jahr 2009 unterschrieben. Alexandra Hartge betreut seit 17 Jahren auch die Partnerschaft mit Tschernihiw.