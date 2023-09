Das möchte der neue  Bürgermeister Heiko de Vita in Tannheim voranbringen

Heiko de Vita setzt sich gleich im ersten Wahlgang durch. Warum beim Wahlabend in Tannheim fast schon volksfestartige Stimmung herrschte.

11.09.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Die Gemeinde Tannheim hat einen neuen Bürgermeister. Der Diplomverwaltungswirt Heiko de Vita ist am Sonntagabend im ersten Wahlgang mit knapp 60 Prozent der Wählerstimmen ins Amt gewählt worden. Schon kurz nach der Schließung des Wahllokals versammelten sich Tannheimer Bürger bei herrlichem Sommerwetter auf dem Rathausplatz. Letztlich waren es mehrere Hundert Interessierte, die bei fast schon volksfestartiger Stimmung gespannt auf die Bekanntgabe des Wahlergebnisses warteten. Möglich machten dies die Mitglieder des Gemeinderats, die sich spontan dazu entschlossen hatten, ehrenamtlich und kostenlos für die Bewirtung mit Imbiss und Getränken zu sorgen.

Scheidender Bürgermeister von Tannheim spricht von einem Novum

Der bisherige Bürgermeister Thomas Wonhas dankte für die Organisation und das Engagement und sprach von einem Novum. „Ich weiß nicht, ob es das in Tannheim schon einmal gegeben hat.“ Bürgermeisterkandidatin Petra Greiner meinte inmitten der wartenden Menschenmenge, dass die Bürgermeisterwahl und das Warten auf die Wahlergebnisse mindestens genauso spannend seien wie ein Krimi.

Eine gute Stunde mussten sich die wartenden Mitbürger jedoch gedulden, bis Thomas Wonhas vor das Rathaus trat und bekannt gab, dass es keine Stichwahl geben wird. Vielmehr sei es so, dass sein Nachfolger im ersten Wahlgang bereits die erforderliche Stimmenmehrheit erreicht habe. „Am Ende war es eine eindeutige Entscheidung.“ 510 Wählerstimmen waren es, die Heiko de Vita zu einem ungefährdeten Wahlsieg verholfen haben. Damit entfielen 59,9 Prozent der Stimmen auf ihn. 344 Stimmen bekam Petra Greiner. 70 Stimmen erhielt Thomas van Geffen, 60 Wähler stimmten für Berthold Hengge.

Großes Interesse an Wahl in Tannheim

Das Interesse der Tannheimer an der Bürgermeisterwahl war nach Angaben von Thomas Wonhas sehr groß. Insgesamt wurden 1186 gültige Stimmen abgegeben. Das entspricht einer Wahlbeteiligung im Bereich von knapp 60 Prozent. Dabei nimmt die Stimmabgabe per Briefwahl immer mehr an Bedeutung zu. Letztlich waren es 523 Briefwähler und 664 Bürgerinnen beziehungsweise Bürger, die den Gang zur Wahlurne angetreten hatten. Der neugewählte Bürgermeister Heiko de Vita dankte den drei Mitbewerbern für einen sehr fairen Wahlkampf. Mit dem Hochwasserschutz, der sanierungsbedürftigen Sporthalle und dem Wohnen für Senioren nannte er drei Themen, für die er sich zum Wohl der Gemeinde Tannheim einsetzen möchte. „Ich will ein Bürgermeister ohne Allüren sein, der für die Bürger erreichbar und ansprechbar ist.“

Auch der Biberacher Landrat Heiko Glaser ist vor Ort

Landrat Heiko Glaser, der ebenfalls vor Ort war, freute sich, dass so viele Bürger auf den Rathausplatz gekommen sind, um diesen Wahlabend gemeinsam zu feiern. Und rund 60 Prozent Wahlbeteiligung seien schließlich auch ein mehr als ordentliches Ergebnis. Der scheidende Bürgermeister Thomas Wonhas dankte abschließend allen Bürgermeisterkandidaten und der Kandidatin, die eine echte Wahl erst möglich gemacht hätten. Sein Dank galt ebenso allen Wahlhelferinnen und Wahlhelfern sowie den Mitgliedern des Gemeinderats für die Organisation des Wahlabends.