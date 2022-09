Rücksichtslose Radler, Gelbe Tonne, Bierzelt, Tempo 30 in ganz Memmingen: Darum ging es in der Bürgerversammlung

Viele Fragen hatten die Besucher der Memminger Bürgerversammlung am Sonntag an die Stadtverwaltung. Hier eine Auswahl – mit den dazugehörigen Antworten.

19.09.2022 | Stand: 17:41 Uhr

Etliche Themen brannten den Besuchern der Memminger Bürgerversammlung am Sonntagnachmittag auf den Nägeln. Hier einige der Fragen:

Kurze Ampelphasen für Fußgänger: Wenig Zeit, die Straße zu überqueren, haben Fußgänger an einigen Ampelkreuzungen in der Stadt, sagte ein Besucher. Als Beispiel nannte er die Kreuzung Ulmer Straße mit Donaustraße und Am Kuhberg und einige Meter weiter die Kreuzung Am Kuhberg mit Saarlandstraße und Am Luginsland. Selbst Menschen, die keine Geh-Probleme hätten, erreichten nicht immer die andere Straßenseite, bevor die Ampel für Fußgänger auf Rot schalte. Für Menschen, die nicht so gut zu Fuß unterwegs sind, werde es sehr knapp.

Antwort der Stadt: Die Schaltung der Ampeln an den beiden Kreuzungen sei sehr kompliziert, da sie miteinander kombiniert seien, sagte Tiefbauamtsleiter Urs Keil. „Es ist richtig, dass die Grünzeit über den Kuhberg relativ kurz ist.“ Aber: Wenn die Ampel für Fußgänger auf Rot schaltet, gebe es noch eine gewisse Zeit, bevor die Autos Grün bekommen. So bleibe für alle Fußgänger ausreichend Zeit, die Straße zu überqueren. (Mini-Kreisverkehr in Memmingen kein Unfallbrennpunkt mehr?)

Radler und Fußgänger müssen lange warten: Die Ampel an der Unterführung neben dem Bahnhof zeige für Autos lange Grün, Fußgänger und Radler müssten dort also lange warten, bis sie die Fahrbahn passieren dürfen.

Antwort der Stadt: „Es ist richtig, dass dort für Fußgänger gefühlt relativ wenig Grünzeit ist und die Autofahrer relativ lang Grün haben“, sagte Urs Keil. Das liege daran, dass es auf der gesamten Bahnhofstraße eine koordinierte Grüne Welle gebe. Das könne abgeschaltet werden, dann müssten eben Autofahrer länger warten. Daraufhin gab es Beifall aus dem Publikum. Und der Fragesteller schob hinterher: „Wurde die Stadt für Menschen oder für Autos gebaut?“ Margareta Böckh, zweite Bürgermeisterin und Moderatorin der Bürgerversammlung, entgegnete: „Wir sind dabei, es umzurüsten, um Radfahrer, Fußgänger, den ÖPNV und die Autos gleichberechtigt in die Stadt leiten zu können.“ (Fahrradklima-Test: Oberbürgermeister erhofft sich weitere Impulse für Memmingen)

Lesen Sie auch

Verkehr in Kempten Autofahrer kurven sogar über den Gehweg: Straßensperrung in Kempten wird ignoriert

Bierzelt für den Jahrmarkt: Kann während des Jahrmarktes ein Festzelt ähnlich wie das der Festwoche in Kempten aufgebaut werden? Das wollte eine Besucherin wissen. Sie erklärte: Um 22 Uhr schließe der Jahrmarkt, dann seien die Bars überfüllt. Ein Bierzelt, das länger geöffnet hat, wäre eine gute Lösung und sei ein tolles Angebot vor allem für junge Menschen.

Antwort der Stadt: Memmingen habe keinen Festplatz und deshalb keinen Platz für ein Bierzelt, sagte Michael Foit, Leiter des Ordnungs- und Gewerbeamts. Würde ein Festzelt integriert werden, bliebe weniger Platz für Fahrgeschäfte. „Damit würde die Attraktivität verringert werden.“ Und in der Nachbarschaft gebe es kein Gelände, auf dem ein Bierzelt aufgebaut werden könnte. Weiteres Problem: Der Jahrmarkt sei umgeben von Anwohnern, auf die müsse Rücksicht genommen werden. Deshalb könne er kaum länger als 22 Uhr geöffnet haben. Aber er wolle prüfen, ob nicht zumindest eine halbe Stunde mehr möglich ist. Oberbürgermeister Manfred Schilder: Der Jahrmarkt in Memmingen sei gerade deshalb besonders, weil er direkt in der Innenstadt ist. Würde er etwa auf das Gelände der Landesgartenschau verlegt werden, wo eventuell weniger Rücksicht genommen werden müsste, verlöre der Jahrmarkt an Attraktivität.

Der Jahrmarkt in Memmingen findet vom 8. bis 16. Oktober 2022 im Bereich St.-Josefs-Kirchplatz, Königsgraben, Kaisergraben, Westertorplatz und Schweizerberg statt. Welche Fahrgeschäfte geboten werden, lesen Sie hier.

Gelbe Tonne: Wieso gibt es in Memmingen keine Gelben Tonnen für jedes Haus? Dann würden die Menschen auch besser ihren Müll trennen.

Antwort der Stadt: Die Stadt könne sich alle drei Jahre überlegen, wie sie unter anderem den Kunststoffmüll sammelt. Die Stadt habe sich entschieden, dies in den den nächsten drei Jahren wieder über die Wertstoffinseln zu machen, sagte Dietmar Hörberg, Leiter des Amtes Abfallwirtschaft und Abwasser. Vor allem in der Altstadt gebe es kaum Platz für weitere Mülltonnen. Es gebe Kommunen, die Probleme mit den Gelben Tonnen hätten, weil die Nutzer viel Restmüll darin entsorgten. In Memmingen hingegen werde ordentlich getrennt. Unter dem Strich werde hier mehr recyclingfähiges Material gesammelt, als in anderen Kommunen.

Rücksichtslose Radler: Was kann gegen Radler getan werden, die trotz Verbots durch die Fußgängerzone fahren – teilweise in hohem Tempo?

Antwort der Stadt: In Memmingen könne nur die Polizei die Kontrolle des fließenden Verkehrs übernehmen, zu dem auch Radler gehören. Die habe aber nur begrenzte Personalkapazität, sagte Thomas Schuhmaier, Rechtsdirektor der Stadt. „Es ist sehr schwierig, hier ordnend einzugreifen. Aber wir werden wieder auf die Polizei zugehen.“ Dann, nach einigen Kontrollen, werde sich die Situation vorerst beruhigen. „Allerdings: Eine ganz befriedigende Lösung kann ich Ihnen hier jetzt auch nicht anbieten.“

Tempo 30 in der gesamten Stadt: Der Oberbürgermeister habe vor einiger Zeit gesagt, dass es eine Initiative für eine Tempo-30-Zone in der kompletten Stadt gebe. Was ist daraus geworden? Das wollte Christian Eckhard von der Bürgerinitiative Grenzhofstraße-Nordweg wissen.

Antwort der Stadt: Der Stadtrat hat sich der Bundesinitiative für Tempo 30 in Innenstädten angeschlossen, sagte Oberbürgermeister Manfred Schilder. Derzeit ist es rechtlich aber nicht möglich, in der gesamten Stadt Tempo 30 einzuführen, ergänzte Referatsleiter Thomas Schuhmaier. Vor allem auf Straßen mit Durchgangsverkehr sei es schwierig. „Da darf man Tempo 30 nicht anordnen.“ Ausnahmen könnten nur gemacht werden beispielsweise vor Schulen, Kindergärten und Altenheimen. Doch wo eine Begrenzung auf Tempo 30 möglich sei, nutze die Stadt dies auch aus.