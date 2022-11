Sie ist die erste "Bufdi" bei der Feuerwehr Memmingen

Pia Petrich ist die erste „Bufdi“ bei der Feuerwehr in Memmingen. Darum hat sich die 19-Jährige für den Bundesfreiwilligendienst dort entschieden.

29.11.2022 | Stand: 12:13 Uhr

Der Bundesfreiwilligendienst (Bufdi) ist ein Angebot an Frauen und Männer jeden Alters, sich außerhalb von Beruf und Schule für das Allgemeinwohl zu engagieren. So etwa im sozialen, ökologischen und kulturellen Bereich oder im Bereich des Sports, der Integration sowie im Zivil- und Katastrophenschutz. So steht es auf der Internetseite des „Bundesamtes für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben“. Mit ganz ähnlichen Aufgabenbereichen wirbt auch Bayerns Sozialministerin Ulrike Scharf für ein „Freiwilliges Soziales Jahr“, das jungen Menschen nach der Schule genau das biete, wonach viele suchen: neue Erfahrungen, wertvolle Impulse oder einfach Zeit, um den eigenen Lebensweg zu finden und zu gestalten.

