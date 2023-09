Busse in Memmingen: Von „Sehr zufrieden“ bis „Eine Katastrophe“

Wie gut funktioniert der Busverkehr in Memmingen und Umgebung? Wir haben Fahrgäste am Busbahnhof nach ihrer Meinung gefragt. Die Antworten sind unterschiedlich.

Als „Meilenstein“ bezeichnete der damalige Oberbürgermeister Manfred Schilder den neuen Fahrplan, als er ihn Anfang 2023 präsentierte.Damals wurde der Busverkehr in Memmingen komplett umgekrempelt. Seitdem fahren die Busse innerhalb der Stadt unter der Woche alle 30 Minuten, am Wochenende einmal pro Stunde. Außerdem sind die Fahrzeiten besser aufeinander abgestimmt, sodass man beim Umsteigen nicht so lange warten muss.

Manfred Schilder war der Meinung: „Es bewegt sich eine ganze Menge.“ Aber sehen das auch die Fahrgäste so? Wie zufrieden sind die Menschen hier mit dem Busverkehr? Wir haben uns am Busbahnhof umgehört.

Von Memmingerberg in die Stadt zum Deutschkurs

„Für mich klappt es gut“, sagt Hasibullah Rahimi. Er fährt jeden Morgen von Memmingerberg in die Stadt, um einen Deutschkurs zu besuchen. Zu spät sei der Bus „höchstens mal fünf oder zehn Minuten“, sagt der 21-Jährige. Auch die Busfahrer seien meistens freundlich.

Ein älterer Herr an der Haltestelle gegenüber sieht das ganz anders: „Busfahren ist hier eine Katastrophe“, schimpft er. Der Mann macht für einige Wochen im Allgäu Urlaub. „Mal muss man ein Sammeltaxi bestellen, aber schon eine Stunde im Voraus, und mal kommt der Bus gar nicht“, beschwert er sich. „Außerdem ist die Beschilderung ziemlich unübersichtlich“, sagt der Mann noch, dann steigt er in einen Bus, der danach davonfährt.

Mittags nach Niederrieden zurückfahren geht nicht

Doch nicht nur Reisende, sondern auch manche der Menschen, die öfter fahren, äußern Kritik. „Nach Niederrieden fahren die Busse zu selten“, sagt Wael Mghamis. „Es gibt einen Bus um 10.30 Uhr und der nächste kommt erst um 13.30 Uhr.“ Tatsächlich fährt zur Mittagszeit kein einziger Bus in das Dorf. Niederriedener, die vormittags in der Stadt unterwegs sind, müssen also entweder schon um 10.30 Uhr zurück oder bis um 13.20 Uhr warten. Seine Kinder ziehen den 32-Jährigen ungeduldig am Ärmel. Zeit für lange Ausführungen hat am Busbahnhof scheinbar niemand.

Zweimal die Woche zum Einkaufen von Benningen nach Memmingen

Monika Karg ist mit dem Busverkehr zufrieden. Sie fährt zweimal die Woche von Benningen in die Stadt. Bild: Judith Schneider

Außer Monika Karg. Sie wartet auf einem der Sitzbänkchen ganz geduldig auf ihren Bus. Die 78-Jährige wohnt in Benningen und fährt zweimal die Woche mit dem Bus nach Memmingen. Sie sagt zu ihren bisherigen Erfahrungen: „Ich bin sehr zufrieden. Der Bus fährt jede Stunde, also bin ich relativ flexibel.“

Ab und zu käme ein Bus mal ein paar Minuten zu spät, aber das stört Monika Karg nicht besonders. „Die Busfahrer sind auch meistens nett“, ergänzt die Benningerin dann noch. „Und wenn mal einer ein bisschen grummelig ist“, fügt sie mit einer wegwerfenden Handbewegung hinzu, „dann ist das halt so.“