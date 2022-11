In Buxheim (Unterallgäu) ist ein 55-Jähriger mit seinem Fahrrad gegen einen Bordstein gefahren und dabei gestürzt. Er verletzte sich erheblich am Bein.

28.11.2022

Am Sonntagmittag ist ein 55-jähriger Radfahrer in Buxheim ( Unterallgäu) gestürzt. Der Mann fuhr laut Polizei auf der Illerstraße in Richtung Waldweg an einem einparkenden Auto vorbei und geriet dabei mit dem Vorderrad an den Bordstein.

Fahrradunfall in Buxheim: Mann verletzt sich bei Sturz

Bei dem Sturz verletzte sich der 55-Jährige laut Aussage der Beamten erheblich am Bein.

