Nächtlicher Klingelstreich in Buxheim endet mit Schlägen ins Gesicht

Nach einem nächtlichen Klingelstreich eines 18-Jährigen in Buxheim im Unterallgäu, schlägt der geweckte Anwohner ihm fünfmal ins Gesicht.

13.06.2022 | Stand: 16:34 Uhr

In der Nacht von Sonntag auf Montag endete ein Klingelstreich in Buxheim im Unterallgäu mit Schlägen ins Gesicht. Laut Polizei klingelte ein 18-Jähriger aus Spaß gegen 1.40 Uhr an der Haustür eines Wohnhauses in Buxheim. Der Mann, bei dem der 18-Jährige klingelte, regte die Aktion so sehr auf, dass er den jungen Mann verfolgte. Der Klingeltäter fiel bei seinem Fluchtversuch, woraufhin der wütende Verfolger ihm fünfmal ins Gesicht schlug. Der 18-Jährige musste mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden.



