In diesem Supermarkt im Allgäu gibt es eine Ratschkasse

Seit Kurzem gibt es in einem Edeka in Buxheim bei Memmingen im Unterallgäu eine Ratschkasse. Was war das bisher kurioseste Gespräch? Wir haben mitgeratscht.

23.05.2023 | Stand: 07:03 Uhr

Viele Kundinnen und Kunden realisieren erst in letzter Sekunde, wo sie da gelandet sind. „Und, wie geht es uns heute?“, fragt Elli Nosha beinahe alle, die an ihrer Kasse eifrig Erdbeeren, Magazine und Tütensuppen vom Band in die Tasche packen. Was dann folgt, geschieht ausnahmslos in derselben Abfolge: ein kurzes Zögern beim Eintüten, ein verdutzter Blick. Dann wandern die Augen nach rechts, links, oben – ah! „Ich bin an der Ratschkasse gelandet, oder?“ Diese Frage fällt im Edeka Abröll-Groiß in Buxheim an diesem Mittwochvormittag mehr als einmal. Ein weiteres Lächeln von Nosha: „Richtig!“

