Buxheim stellt sich gegen Bahngleis für Güterverkehr

Die Arbeitsgruppe „Bahn“ stemmt sich gegen ein Überholgleis für den Güterverkehr mitten in Buxheim. Was sie befürchtet und wie es nun weitergehen soll.

25.09.2023 | Stand: 05:45 Uhr

Am 5. März 2009 kam in Buxheim die Arbeitsgruppe „Bahn“ erstmals zusammen. Ihr Ziel war es, im Zuge der Elektrifizierung der Bahnstrecke München-Memmingen-Lindau einen möglichst effektiven Lärmschutz für die Bevölkerung zu erwirken. „Wir haben uns richtig in dieses Thema reingewühlt“, sagt Stefan Pfister, der zu den Gründungsmitgliedern gehört. „Da wir rechtzeitig die notwendigen Maßnahmen eingefordert haben, ist die Lärmbelastung jetzt relativ erträglich, obwohl wir eine etwas höhere Zugfrequenz haben“, so Pfister, der direkt an der Bahnlinie wohnt. Nach diesem Erfolg hatte die Gruppe ein paar Jahre lang nicht mehr getagt. Doch vor Kurzem kam das Gremium aus aktuellem Anlass erneut zusammen. Der Grund sind neue Pläne der Bahn.

