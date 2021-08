Buxheimer können jetzt weiter günstig Bus fahren

Im Rathaus in Buxheim werden Berechtigungskarten für das Ein-Euro-Ticket nach Memmingen ausgegeben.

29.08.2021 | Stand: 15:00 Uhr

Die Aktion „Ein-Euro-Ticket“ in Buxheim geht in die nächste Runde: Die benötigten Berechtigunskarten sind mittlerweile im Rathaus eingetroffen und werden nun an Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde ausgegeben. Ab 1. September können Buxheimer die Karten nutzten und für jeweils einen Euro nach Memmingen und wieder zurück fahren. Den Rest des Fahrpreises zahlt die Gemeinde. „Es freut mich sehr, dass unsere Initiative damit nahtlos fortgeführt werden kann“, sagt Bürgermeister Wolfgang Schmidt.

Landratsamt legte Veto ein

Wie berichtet, stand das Ein-Euro-Ticket vor dem Aus, da das Unterallgäuer Landratsamt sein Veto eingelegt hatte. Die Behörde begründete ihre Bedenken unter anderem damit, dass das Angebot nicht den geltenden Tarifbestimmungen entspreche.

Da der Landkreis dem Engagement der Gemeinde in Sachen Nahverkehr aber prinzipiell positiv gegenübersteht, wurde schließlich eine Lösung gefunden. Demnach haben Buxheimer Bürgerinnen und Bürger nun die Möglichkeit, sich eine Berechtigungskarte ausstellen zu lassen, mit der sie sich im Bus ausweisen können.

Buxheims Bürgermeister Wolfgang Schmidt spricht von einer „guten Lösung, mit der jetzt alle leben können“.

