Campingplatz für Memmingen: Aus Sicht der Stadt sinnvoll - Doch es gibt ein Problem

Ein Campingplatz in Memmingen würde Touristen mit Wohnmobil, Wohnwagen und Zelt anlocken. Doch aktuell scheitert es an einem Problem.

20.10.2022 | Stand: 07:31 Uhr

Ein Campingplatz für Memmingen: ein Angebot, über das sich nicht nur Camper-Touristen mit Sicherheit freuen würden, sondern auch die Tourist-Information der Stadt. Bis jetzt gibt es den Wohnmobilstellplatz an der Colmarer Straße, gleich neben dem Gelände des Stadtparks Neue Welt. Dort dürfen allerdings keine Wohnwagen abgestellt werden. Und Wohnmobile dürfen auch nur drei Nächte dort stehen.

„Es gibt viele Camper, die im Allgäu unterwegs sind und sicherlich gerne länger in Memmingen bleiben würden als die drei Tage maximale Aufenthaltsdauer, die der Stellplatz aktuell zulässt“, sagt Doreen Seeberger, Leiterin der Tourist-Information Memmingen. Generell sei die Nachfrage nach Camping- und Wohnmobilstellplätzen in Deutschland und Europa seit Jahren ungebremst, Corona habe die Nachfrage verstärkt. Deshalb wäre ein Campingplatz in Memmingen ein gutes Angebot.

Doch einfach sei es nicht, eine geeignete Fläche zu finden, da sie laut Seeberger innenstadtnah sein sollte. „Ein Campinggast, der Memmingen erleben möchte, braucht auch einen Platz, von dem er fußläufig alles gut erreichen kann. Nur so kann Memmingen als städtisches Reiseziel mit Fokus auf historische Altstadt, Kultur, Geschichte, Einkaufserlebnis et cetera von Campinggästen wirklich erlebt werden.“

Und weiter außerhalb? Um einen Campingplatz bauen zu wollen, wäre eine Baugenehmigung nötig. Zudem müsste die Fläche „für diese Art des Sonderbaus ausgewiesen sein. Neben weiteren rechtlichen Belangen muss auch betrachtet werden, dass der Campingplatz in einer entsprechenden Lage einen Eingriff im Sinne des Naturschutzgesetzes darstellen kann“.

Ein weiteres Problem sei, dass ein neuer Campingplatz ohne Bäume, der etwa auf einem ehemaligen Acker angelegt wird, bei Campern unbeliebt sei, wegen der durch den Klimawandel ausgelösten steigenden Temperaturen. Doreen Seeberger: „Plätze mit intensivem Baumbewuchs werden in der warmen Zeit deutlich bevorzugt, da sie dafür sorgen, dass sich die Wohnmobile nicht so aufheizen und das Kühlen mit der Klimaanlage unterstützen.“ Selbst wenn Bäume angepflanzt würden, bräuchten sie viele Jahre, um genug Schatten spenden zu können. Weiterer Nachteil einer Fläche, die etwas außerhalb liegt: Sie wäre zu weit vom Stadtkern entfernt, was „dem Erleben der Stadt nicht zuträglich wäre“.

Bisher gibt es in der Umgebung Memmingens drei Campingplätze: in Buxheim, Aitrach und Ottobeuren. Empfiehlt die Stadt bei Anfragen von Touristen einen dieser drei Plätze? Wer auf einen Campingplatz wolle, werde in der Memminger Tourist-Information beraten. „Wir empfehlen nicht nach Schema F, sondern nach den Bedürfnissen der Gäste. Wollen sie Action, Erholung, Radeln oder Kultur? Das spielt ja alles eine Rolle auf der Suche nach dem nächsten Stellplatz.“ Doch Wohnmobilisten werde zuerst der Stellplatz an der Colmarer Straße empfohlen. „Das Angebot wird sehr gut angenommen. Die Gäste sind vor allem mit der Lage und der Möglichkeit der Selbstversorgung sehr zufrieden.“

Allerdings ist dieser Platz oft so voll, dass Wohnmobile weiterfahren müssen, weil kein Platz mehr frei ist. Wäre es zumindest möglich, einen solchen zweiten Wohnmobilstellplatz einzurichten? „Ein zweiter Platz wäre sinnvoll. Leider haben wir noch keine geeignete Fläche gefunden. Wir haben uns vor einiger Zeit mögliche Flächen angeschaut, die aber aus verschiedenen Gründen nicht geeignet waren“, sagt Doreen Seeberger. Unter anderem habe die Stadt eine Fläche in der Nähe des Stadions genauer betrachtet. Weil sie aber Teil von Trainingsflächen unter anderem der Fußballer ist, sei sie nicht verfügbar. „Die Flächen sollten natürlich innenstadtnah sein. Wir bleiben an dem Thema aber dran.“