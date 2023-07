E-Bikes, Lastenräder, E-Autos leihen: Memmingen will Stationen einrichten

In Memmingen soll es für Einwohner, Pendler und Touristen einfacher und komfortabler werden, sich umweltfreundlich fortzubewegen.

01.07.2023 | Stand: 05:45 Uhr

In Memmingen und in den Stadtteilen soll es künftig an mehreren Stellen möglich sein, Autos, Fahrräder und Lastenräder zu leihen. Dass an diesem Plan weitergearbeitet wird, hat der Ausschuss für öffentliche Ordnung, ÖPNV und Verkehr jetzt beschlossen. Und der Plan beinhaltet weitere Aspekte, wie es komfortabler und einfacher werden soll, sich umweltfreundlicher fortzubewegen. Sabine Ganser, Leiterin des Amts für Schulen, Sport und Mobilität, nannte Details:

Mehr Abstellplätze für Räder am Bahnhof

Viele Möglichkeiten am Bahnhof: Hier kommen viele Menschen an, von hier fahren viele Menschen ab. Deshalb sei es wichtig, am Bahnhof Memmingen mehrere Fortbewegungsmöglichkeiten und Abstellplätze anzubieten. So könnte es künftig möglich sein, dort Fahrräder und E-Autos zu mieten, um vom Bahnhof aus weiterzukommen – in andere Teile der Stadt und auch in die Region. Bisher ist erst ein Leih-Elektroauto dort stationiert. Wichtig sei auch, Abstellmöglichkeiten anzubieten – mit dem Parkhaus und dem Fahrradparkhaus gebe es bereits erste wichtige Angebote. Doch es müsse mehr Platz für Räder geben. Außerdem sei es wichtig, hochwertige Räder sicher unterstellen zu können. Auch das Angebot an Ladesäulen für E-Autos und E-Bikes müsse erweitert werden. Lesen Sie auch: In Memmingen gibt es nun einen weiteren Carsharing-Standort

Stationen in den Stadtteilen und in Quartieren

Leihen in den Quartieren und Stadtteilen: In den Memminger Stadtteilen und in größeren Quartieren sollen künftig auch Leih-Stationen eingerichtet werden, an diesem Plan soll zumindest gearbeitet werden. Dort böten sich vor allem Lastenräder an. „Lastenfahrräder können auch schwere Lasten mit mehr als 100 Kilogramm gut transportieren und helfen, mobilitätsbedingte Luftverschmutzungen zu reduzieren. Zudem entfällt die zeitaufwändige Parkplatzsuche“, heißt es in einer Vorlage des Klimaschutzmanagements der Stadt Memmingen. Nach Ansicht der CSU/FDP-Fraktionsgemeinschaft kommen diese Stellen in den Stadtteilen in Frage: Steinheim am Zehntstadel/Dorfgemeinschaftshaus, Amendingen vor dem alten Rathaus, Eisenburg am Kindergarten/Schützenheim, Dickenreishausen in der Nähe der Feuerwehr oder Sportstätten. In Kürze soll es ein Gespräch zwischen Stadt und einem Bike-Sharing-Anbieter geben, dann soll es unter anderem um Konditionen und mögliche Standorte gehen.

Fahrräder und Autos ausleihen an Haltestellen

Memminger Halte: Voraussichtlich 2027 soll an neu gestalteten Haltestellen in Amendingen und am Berufsbildungszentrum der Regionalzug halten. An diesen Haltestellen sollen Mobilitätsstationen entstehen, an denen Autos und Fahrräder geliehen werden können. Zudem sollen unter anderem Ladestationen für Elektrofahrzeuge aller Art, überdachte Fahrradabstellplätze, auch für Elektro- und Lastenräder und Elektroroller, eingeplant werden.