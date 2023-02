Chicco-Denkmal: Stadt ist in Kontakt mit Kater-Besitzerin

Der in Memmingen bekannte Kater Chicco ist im Januar verstorben. Rufe nach einer Statue wurden in den sozialen Netzwerken laut. Jetzt gibt es Neuigkeiten.

04.02.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Nach dem Tod des stadtbekannten Katers Chicco in Memmingen wurde vor allem auf Facebook gefordert, dem Tier ein Denkmal zu setzen. Dazu gibt es Neuigkeiten.

Wie die Besitzerin in dem sozialen Netzwerk informiert, hat sie Kontakt zur Stadt Memmingen aufgenommen. „Hierbei habe ich, im Sinne aller Befürworter, meine persönliche Zustimmung für eine eventuelle Errichtung eines Denkmals abgegeben“, heißt es. Die Stadt bestätigt auf Nachfrage unserer Redaktion: „Ja, die Stadt steht im Austausch mit den Besitzern des Katers.“

Welche Absprachen müssen getroffen werden?

Doch was muss an Absprachen getroffen werden, um ein mögliches Denkmal errichten zu können? Aus der Stadtverwaltung erhalten wir dazu die Antwort: „Es muss klar sein, wer für die Kosten aufkommt (in diesem Fall die Besitzerin), welche Künstlerin oder welcher Künstler die Statue erstellt (wird gemeinsam von Besitzerin und Stadt entschieden) und wo die Statue dann aufgestellt werden soll (wird gemeinsam von Besitzerin und Stadt entschieden).“

Der passende Standort für das Chicco-Denkmal

Zwischen der Besitzerin und der Stadt sei nun abgesprochen, dass „zunächst das Geld durch die Besitzer gesammelt beziehungsweise aufgebracht wird“, so heißt es aus der Stadtverwaltung Memmingen und weiter zum Prozedere: „Anschließend wird der Künstler gemeinsam ausgewählt und durch die Besitzer beauftragt und ein passender Standort gemeinsam bestimmt.“

Gedenkstelle ist jetzt an einem anderen Ort

Derweil ist die Gedenkstelle für das Tier umgezogen. Waren die Andenken an den stadtbekannten Kater Chicco zunächst am Stadtbach zu finden, sind sie nun in einem Fenster des Fuggerbaus am Schweizerberg zu sehen.

Memmingens stadtbekannter Kater Chicco, der täglich durch das Zentrum streifte, sich streicheln ließ und damit so manche Herzen der Einwohner als auch Touristen erobert hatte, ist im Januar gestorben. Der Kater war leblos im Stadtbach entdeckt worden. Seitdem gibt es Beileidsbekundungen – gerade auch in der öffentlichen Facebookgruppe, die eigens für die berühmte Katze eingerichtet worden war.