Das Cineplex-Kino in Memmingen öffnet wieder, obwohl der Umbau noch nicht abgeschlossen ist. Deshalb gelten für Filmkarten ermäßigte Preise.

28.09.2023 | Stand: 11:57 Uhr

Eigentlich standen die Chancen für Kino-Fans schlecht, diesen September im Cineplex Memmingen noch Filme zu sehen. Aufgrund von Umbauarbeiten wurde eines der größten Kinos in der Region am 12. September 2023 vorrübergehend geschlossen. Die Cineplex-Gruppe kündigte an, dass die Schließung etwa drei Wochen dauern würde.

Cineplex-Kino Memmingen eröffnet noch während Umbauarbeiten wieder

Nun öffnet das Cineplex in Memmingen bereits am Samstag, 30. September, unter besonderen Umständen wieder, verkündet die Kino-Gruppe in einer Pressemitteilung. Noch sind die Renovierungsarbeiten nämlich nicht abgeschlossen.

Deshalb gelten für alle Besucherinnen und Besucher verringerte Eintrittspreise, die Cineplex als "Baustellenpreise" bezeichnet. Wer seinen Kinobesuch online bucht, soll laut Pressemitteilung ab 5,50 Euro ein Ticket kaufen können.

Cineplex-Kino Memmingen: Das steht bei der Renovierung 2023 an

Die Umbauten im Cineplex-Kino in Memmingen sollten bereits 2020 stattfinden, doch dann machte die Corona-Pandemie den Plänen einen Strich durch die Rechnung. Die Schwerpunkte der Renovierung liegen nun auf

einem neuen Kino-Foyer mit vielen Sitzbereichen,

Investitionen in die Digitalisierung - etwa beim Verkaufsvorgang und für große Monitorflächen.

