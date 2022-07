Berufsakrobaten unter der Decke des Kaminwerks

Mit ihrer Circus-Show „Whisper & Shout“ begeisterten elf junge Berufsakrobaten im Kaminwerk Memmingen.

Statt in den Himmel auf der Open-Air-Bühne reichten die dynamischen Höhenflüge nur bis zur Decke des Kaminwerks: Im Rahmen des Kultursommers der Memminger Meile verlegten die Veranstalter wetterbedingt die Circus-Show „Whisper & Shout“ ins Innere der Veranstaltungshalle. Trotzdem erlebte das Publikum an diesem Freitagabend einen Höhenflug der Artistik.

Elf junge Absolventinnen und Absolventen der Staatlichen Artistenschule Berlin loten am mobilen chinesischen Mast und auf der Bühne die Grenzen der Schwerkraft aus. Die musikalischen Klänge sind meist sphärisch, die Bewegungen fließend. In den choreografierten Elementen aus Ballett und Artistik, die auf der Bühne stattfinden, verschmelzen die Akrobatinnen und Akrobaten miteinander, ziehen sich wie Planeten gegenseitig an und stoßen sich ab.

Die einheitliche Garderobe unterstreicht die Gruppenperformances, die ganz entfernt an Anzüge von Astronauten erinnert. Sie agieren im gegenseitigen Vertrauen aufeinander, sich in den Moment der abgestimmten Bewegung hineinfallen zu lassen und darin wieder aufzutauchen – immer unterstrichen mit der passenden Musik, die oft von zusätzlichen philosophischen Gedanken der Einspieler untermalt ist. Bei ihren artistischen Soloparts schälen sich die Künstler aus dem Kokon der Gleichheit, um mit ihrer ganz eigenen Vorstellung zu wirken.

Die jungen Berufsakrobaten Arvid und Mikkel ließen sich an den Strapaten-Bändern völlig hängen – natürlich mit Körperspannung versteht sich. Die Luftartistik lässt den Zuschauern den Atem stocken, wenn die Künstler sich in die Bänder rollen, um sich dann in Richtung Boden ausrollend fallen zu lassen. Was so leicht und schwerelos scheint, ist auf hartes und langes Training aufgebaut. Neun Jahre Ausbildung hat Monique hinter sich und zeigt jetzt, was sie mit einem großen Gymnastik-Pezziball alles anstellen kann. Monique wird dann selbst so gelenkig wie ein Flummi-Ball. (Lesen Sie auch: Schaumschläger und Akrobaten begeistern Passanten in Memmingen)

Bei der 18. Absolventenshow führten Stefan Sing und Christiana Casadio Regie. Sing ist ein Meister der zeitgenössischen Jonglage und Casadio kommt aus der rhythmischen Sportgymnastik, die immer mit viel Körpergefühl und Ästhetik verbunden ist. Wie bei Laya, deren Spezialität das Trapez ist. Über den Köpfen des Kaminwerk-Publikums hängt sie schaukelnd auf eine Hand gestützt im Trapez –großer Zwischenapplaus beschert.

Die Bühnenshow weht einen Hauch „Cirque du Soleil“ in die Halle. Auch weil sie nicht alltägliche Artistik zeigt, wie die von Carolin, die mit ihrem Cyr Wheel im wahrsten Sinne des Wortes am Rad dreht und selbst damit rund läuft. Oder Leonie, für die Hula Hoop ein Kinderspiel ist – zudem sie den Reifen von Kopf bis Fuß zum Schwingen bringt. Jede und jeder hat in seiner Ausbildung sein persönliches „Spielgerät“ gefunden. Wie Jonas, der am Meile-Abend eine teuflisch-gute Diabolo-Nummer zum Besten gibt. Und Pascal, der sich selbst einen besonderen Wagen für seine Bouncejuggling-Nummer in der elterlichen Schlosserei anfertigen ließ.

Mit dem Spruch: „Ich weiß, das ich nichts weiß“ begann die Jonglage von Aaron, der mit weißen und blauen Bällen eine bunte Ballartistik bot. Während Taja, die jüngste Artistin, noch in den Seilen ihres selbstkreierten Requisits namens Cloud-Bungee hängt, schnallt sich Joone schon ihre Rollschuhe unter.

Ihre Prüfungen haben die Akteure im Juni abgeschlossen. Bei ihrer eigenen Show waren alle Best off. Das sah auch das Publikum so, das zum Abschluss die Gruppe mit begeistertem Beifall überschüttete, die bei ihrem Finale noch einmal alles gab und sichtlich großen Spaß hatte.